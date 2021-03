Relief berichtet, dass NeuroRx eine Kooperation zur Durchführung einer Machbarkeitsstudie mit TFF Pharmaceuticals angekündigt hat

Genf, Schweiz, 15. März 2021 - RELIEF THERAPEUTICS Holding AG (SIX: RLF, OTCQB: RLFTF) ("Relief" oder das "Unternehmen"), ein biopharmazeutisches Unternehmen mit seinem Leitwirkstoffkandidaten RLF-100(TM) (aviptadil) in der fortgeschrittenen klinischen Entwicklung, gibt bekannt, dass sein Partner, NeuroRx, Inc., berichtet hat, dass aktuell Machbarkeitsstudien zur Formulierung von RLF-100(TM) (aviptadil) als Trockenpulver unter Verwendung der Dünnschicht-Gefriertechnologie (TFF, Thin-Film Freezing) von TFF Pharmaceuticals durchgeführt werden.

Das TFF-Verfahren erzeugt in der Regel hochwirksame Pulver, die nur minimale Mengen inaktiver Inhaltsstoffe erfordern, was für die Arzneimittelabgabe von Vorteil ist. In Trockenpulverinhalatoren ("Dry Powder Inhalers", DPIs) eingeschlossene TFF-Pulver weisen aerodynamische Eigenschaften auf, die es ermöglichen, dass 75% des Arzneimittels tief in die Lunge gelangt. Darüber hinaus können Arzneimittel, die durch das TFF-Verfahren in ein Pulver umgewandelt wurden, bei Raumtemperatur versandt und zum Zeitpunkt der Verabreichung rekonstituiert werden, wodurch die Notwendigkeit einer Kühlkette entfällt.

Chris Stijnen, Chief Commercial Officer von Relief, kommentierte: "Wir freuen uns über diese Initiative zur Entwicklung und Identifizierung einer optimalen und langfristig stabilen Formulierung von aviptadil als Trockenpulver, die eine verbesserte Verabreichung des inhalierbaren Produktkandidaten in die Lunge ermöglichen könnte. "

Die entsprechende, von NeuroRx veröffentlichte Pressemitteilung finden Sie hier.

###

ÜBER RELIEF

Relief fokussiert sich primär auf klinische Projekte auf Basis von natürlich vorkommenden Molekülen (Peptide oder Proteine), die bereits eine längere klinische Entwicklung und Anwendung am Patienten durchlaufen haben oder für deren Entwicklung es starke wissenschaftliche Gründe gibt. Das Unternehmen konzentriert sich derzeit auf die Entwicklung von neuen Möglichkeiten zur Behandlung von Atemwegserkrankungen. Der Lead-Wirkstoffkandidat von Relief, RLF-100(TM) (aviptadil) wird in der späten Phase der Entwicklung in zwei Placebo-kontrollierten US-Studien zur Behandlung von COVID-19-bedingten akutem Lungenversagen getestet. Relief besitzt Patente in den USA und mehreren anderen Ländern, die mögliche Formulierungen von RLF-100(TM) abdecken.