SIKA ÜBERNIMMT MÖRTELHERSTELLER IN BRASILIEN

Sika übernimmt Supermassa do Brasil Ltda, einen Hersteller von Mörtelprodukten in Brasilien, bekannt unter der Marke BR Massa. Mit der Übernahme verbessert Sika die Position in der Region Minas Gerais, einer der wichtigsten Wirtschaftsregionen Brasiliens, und erweitert die Produktionskapazität. Die Transaktion erfolgt vorbehaltlich der Zustimmung der lokalen Kartellbehörden.

Das Unternehmen bietet vor allem Fliesenkleber und Fassadenmörtel an und hat in der Region Minas Gerais eine führende Marktstellung. BR Massa ist eine bekannte lokale Marke mit starker Präsenz im Distributionsgeschäft. Sie ermöglicht Sika einen verbesserten Zugang zu Baumärkten und Fachhändlern, mit attraktiven Cross-Selling-Möglichkeiten für Sikas Produkte über diese Kanäle. Mit dem Erwerb erweitert Sika die Produktionskapazität um ein Mörtelwerk in einer Region, in welcher der Konzern bislang nicht mit einer eigenen Fertigung vertreten war.