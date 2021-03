UBS belässt DEUTSCHE TELEKOM AG auf 'Buy'

ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die Schweizer Großbank UBS hat das Kursziel für Deutsche Telekom von 21,50 auf 22,80 Euro angehoben und die Einstufung auf "Buy" belassen. Analyst Polo Tang hob in einer am Montag vorliegenden Studie seine Erwartungen an den freien Barmittelzufluss ab dem Jahr 2024 an. Die langfristige Situation in den Kernmärkten USA und Deutschland sei attraktiv und jetzt in vielerlei Hinsicht besser planbar. Das Kurspotenzial sei noch nicht ausgeschöpft./tih/ck



Veröffentlichung der Original-Studie: 15.03.2021 / 01:07 / GMT

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 15.03.2021 / 01:07 / GMT





