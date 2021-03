FRANKFURT (dpa-AFX) - Nach dem kleinen Rücksetzer am Freitag dürfte der deutsche Aktoenmarkt einen freundlichen Wochenauftakt hinlegen. Der Dax wird am Montag dank eines weiteren Rekordhochs im Dow Jones Industrial vom Freitag moderat im Plus erwartet. Knapp eine Stunde vor Handelsstart signalisierte der X-Dax als außerbörslicher Indikator den deutschen Leitindex 0,25 Prozent im Plus bei 14 538 Punkten. Der EuroStoxx 50 als Leitindex der Eurozone wird am Montagmorgen 0,3 Prozent höher erwartet.

In der Nacht zum Montag zeichnete sich zwischendurch sogar eine Fortsetzung der Rekordrally ab. In der Vorwoche hatte der Dax eine viertägige Rekordserie am Donnerstag mit einem Höchststand von 14 595 Punkten gekrönt.