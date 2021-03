^ DGAP-News: Bee Vectoring Technologies International Inc. / Schlagwort(e): Umsatzentwicklung Bee Vectoring Technologies International Inc.: Bee Vectoring Technologies gibt bekannt, dass die ersten zwei Monate des Jahres 2021 die Rechnungsstellung des gesamten Geschäftsjahres 2020 übersteigen

15.03.2021 / 08:22

Bee Vectoring Technologies gibt bekannt, dass die ersten zwei Monate des Jahres 2021 die Rechnungsstellung des gesamten Geschäftsjahres 2020 übersteigen



Mississauga, Ontario (Kanada) und Sacramento, Kalifornien (USA) (15. März 2021) - Bee Vectoring Technologies International Inc. (das "Unternehmen" oder "BVT") (CSE: BEE) (OTCQB: BEVVF) (CVE: BEE) meldet eine rasche Beschleunigung der Umsatzerlöse im Geschäftsjahr 2021. Das Unternehmen hat seit dem 1. Januar 2021 258.000 USD in Rechnung gestellt. Damit wurde bereits ein um 18 % höherer Betrag in Rechnung gestellt als der gesamte Umsatz des Unternehmens im Geschäftsjahr 2020. Bei den aktuellen Wechselkursen bedeutet dies einen verbuchten Umsatz von 330.000 CDN(1).

BVTs Umsatzdynamik im Südosten der USA ist stark, einschließlich einer Steigerung des Umsatzes um 100 % bei Blaubeererzeugern in Georgia, dem derzeit größten kommerziellen Markt des Unternehmens, auf dem die Kunden des Vorjahres zu 100 % gehalten, und weitere 11 neue Erzeuger gewonnen wurden. BVTs Marketingkampagnen generieren Geschäftskontakte und Empfehlungen, und die Erzeuger suchen BVT von sich aus auf.



Ethan Lineberger, Inhaber von Maple Spring's Farm in North Carolina, ein neuer BVT-Kunde, sagte: "Wir haben aufregende Dinge über das Potenzial gehört, das das BVT-System für unser Unternehmen freisetzen könnte. Die Fähigkeit der Bienen, ein Produkt zur biologischen Bekämpfung von Krankheiten auszubringen, wenn die Felder zu nass sind, dass man sie betreten kann, verschafft BVT einen klaren Vorteil gegenüber herkömmlichen Produkten, die mittels eines Traktors versprüht werden. BVT, ein biologisches Produkt, bietet uns einen zusätzlichen Marketingwert, indem es die Abhängigkeit von chemischen Pestiziden verringert. Außerdem gibt es kein limitiertes Zugangsintervall wie bei einem synthetischen Fungizid, was uns während der Erntezeit helfen wird. Wir sind begeistert, BVT in dieser Saison an allen unseren Beerenkulturen zu testen. Wenn die Leistung dem ganzen Rummel gerecht wird, planen wir, unsere Anbaufläche unter Verwendung von BVT im nächsten Jahr zu verdoppeln."