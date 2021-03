Schnepp wird neuer Danone-Verwaltungsratspräsident Nachrichtenagentur: dpa-AFX | 15.03.2021, 08:22 | 54 | 0 | 0 15.03.2021, 08:22 | PARIS (dpa-AFX) - Gilles Schnepp wird neuer Verwaltungsratspräsident des Lebensmittelkonzerns Danone . Er tritt damit die Nachfolge von Emmanuel Faber an, der auch als Konzernchef abgesetzt worden war, wie der französische Konzern am Montag in Paris mitteilte. Gemeinsam mit dem Verwaltungsrat wolle Schnepp nun weltweit nach einem geeigneten Chef suchen. Zuvor hatte die Zeitung "Le Figaro" darüber berichtet. Zuletzt hatte Faber beide Ämter inne. Bereits Anfang des Monats war er als Konzernchef abgesetzt worden./ngu/jha/

