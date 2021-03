BERLIN (dpa-AFX) - Aus Sicht der SPD-Chefin Saskia Esken ist eine Regierungsbildung im Bund ohne die Union möglich. "Es geht jetzt tatsächlich darum, mit Olaf Scholz gemeinsam deutlich zu machen, wofür die SPD steht und dennoch in den nächsten Monaten noch weiterhin bis zum letzten Tag vermutlich verantwortungsvoll mit der Union gemeinsam zu regieren, aber deutlich zu machen, eine Regierungsbildung ohne die Union ist möglich und sie ist auch ziemlich sinnvoll", sagte Esken am Montag im ZDF-"Morgenmagazin".

Bei den Landtagswahlen sei deutlich geworden, dass es in Krisenzeiten auf "verantwortungsvoll regierende Personen" ankomme, sagte Esken weiter. Kanzlerkandidat Scholz beweise derzeit in der Bundesregierung, dass er sowohl in Krisenzeiten als auch sonst gut und verantwortungsvoll regieren kann. Es komme darauf an, mit Scholz "einen guten Wahlsieg" zu erringen, das heiße, dass die SPD "die Regierungsbildung in die Hand nehmen" und Scholz "zum Kanzler einer progressiven Regierung" machen könne./trö/DP/jha