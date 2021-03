ESSEN (dpa-AFX) - Der Energiekonzern RWE kann sich nicht beklagen: Trotz Corona-Pandemie war 2020 ein erfolgreiches Jahr für die Essener. Finanziell lief es besser als erwartet, wie erste Eckdaten bereits gezeigt haben. Am Dienstag legt der Konzern seine ausführlichen Zahlen für 2020 vor - zum letzten Mal mit RWE-Chef Rolf Martin Schmitz. Im Fokus steht der Ausblick auf 2021. Was bei RWE los ist, was die Analysten sagen und was die Aktie macht.

Die Corona-Pandemie konnte RWE nichts anhaben, das Wetter rund um den Globus hat dagegen schon größeren Einfluss auf den Energiekonzern. Und so kann extremes Winterwetter in den USA bei einem deutschen Energiekonzern für finanzielle Einbußen sorgen. Als in Teilen der USA vor einigen Wochen ein schwerer Wintereinbruch für Chaos sorgte, standen nämlich auch die dortigen Windkraftanlagen der Essener plötzlich still.

Netzprobleme und Vereisungen führten zu den Ausfällen, die laut RWE das Ergebnis vor Zinsen, Steuern und Abschreibungen (Ebitda) des Segments Onshore Wind/Solar im laufenden Jahr mit einem niedrigen bis mittleren dreistelligen Millionen-Euro-Betrag belasten werden. Das Problem war: RWE hatte bereits Strom aus den Windkraftanlagen vorab verkauft, um die Verträge zu erfüllen, musste der Konzern Strom teuer zukaufen.

Gerade das Portfolio an Wind- und Solaranlagen hat RWE im vergangenen Jahr konstant erweitert und damit seine "Wachstumsstrategie konsequent umgesetzt". In einem Jahr, in dem viele Unternehmen wegen der Pandemie zum sparen gezwungen waren, investierte RWE. Frisches Geld hatte sich das Unternehmen im Sommer noch mit Hilfe einer Kapitalerhöhung besorgt. Dass die Corona-Krise kaum Auswirkungen auf das Geschäft hat, war bereits früh klar. Während Konkurrent Eon im Jahresverlauf seine Ziele zusammenstreichen musste, zeigte sich RWE unbeeindruckt.

Gute Zahlen für 2020 kommen somit nicht unbedingt überraschend, RWE hat seine eigene Prognose für das abgelaufene Jahr allerdings noch übertroffen. Wie das Unternehmen Anfang Februar auf Basis vorläufiger Zahlen mitteilte, hatte vor allem der Energiehandel zum Jahresende noch mal an Fahrt aufgenommen. Das bereinigte operative Ergebnis vor Zinsen und Steuern (Ebit) stieg auf 1,8 Milliarden Euro, angepeilt hatte das Management maximal 1,5 Milliarden. Auch beim Nettoergebnis lief es für RWE im vergangenen Jahr mit 1,2 Milliarden Euro deutlich besser als gedacht.