Die Erholung im Ölsektor nimmt mittlerweile ein bemerkenswertes Ausmaß an.

Die Erholung im Ölsektor nimmt mittlerweile ein bemerkenswertes Ausmaß an. So erreichte Brent C.O. zwischenzeitlich den Bereich von 70 US-Dollar und damit eine Preiszone, die sich in den letzten Jahren eine hohe Relevanz erarbeiten konnte. Ein erfolgreicher Ausbruch könnte Brent C.O. weiteren Schwung verleihen. Eine ähnlich starke Vorstellung gibt in diesen Tagen auch WTI Oil.

Rückenwind für Brent C.O. und WTI Oil gab es zuletzt unter anderem von den jüngsten Beschlüssen des OPEC+ Formats. Die beteiligten Ölförderländer verständigten sich Anfang März auf einer Videokonferenz darauf, die restriktiven Maßnahmen, die eigentlich Ende März ausgelaufen wären, nun um einen Monat zu verlängern; zumindest weitgehend. Kleinere Zugeständnisse wurden hier u.a. Russland gemacht. Dennoch reagierten die Ölpreise mit einem Anstieg auf die Ergebnisse der Konferenz.

Die robuste Entwicklung der Ölpreise in den letzten Wochen hat auch das Comeback der Ölaktien maßgeblich mit vorangetrieben. Stellvertretend hierzu lohnt ein Blick auf den Arca Oil Index. In diesem Index „tummelt“ sich fast alles, was im Ölsektor Rang und Namen hat.

Wir haben die aktuelle charttechnische Situation in einem 3-Jahres-Chart auf Tagesbasis dargestellt.

Nach seinem kleinen Schwächeanfall von Ende Januar / Anfang Februar, als der Arca Oil Index noch einmal in Richtung 800 Punkte abtauchen musste, legte der Index los, wie die Feuerwehr. Die Widerstände bei 927 Punkten (Hoch aus dem Januar) sowie bei 956 Punkten (Hoch aus dem Juni des vergangenen Jahres) wurden pulverisiert. Das ebnete wiederum den Weg in Richtung der psychologisch wichtigen Marke von 1.000 Punkten.

Zuletzt konnte der Index auf über 1.100 Punkte vorstoßen und ist damit in die veritable Widerstandszone 1.080 / 1.120 Punkte eingetaucht. Unter anderem liegt hier das markante Tief von Ende 2018 (bei 1.080 Punkten). Ein signifikanter Ausbruch über die 1.120er Marke würde dem Index ein frisches Kaufsignal liefern und ihm möglicherweise so den Weg in Richtung 1.200 Punkte ebnen. Rücksetzer bleiben nun idealerweise auf den Bereich von 956 Punkten begrenzt. Sollte es hingegen unter die 907 Punkte gehen, ist Obacht geboten.