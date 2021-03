Öl-Aktien stehen am Scheideweg

Die Ölpreis-Rally der vergangenen Monate hat Aktien von Mineralölkonzernen nach oben gespült. Während sich Brent seit November um fast 100% verteuerte, legte der Branchenindex Stoxx Europe 600 Oil & Gas um knapp zwei Drittel zu, der S&P Oil & Gas Exploration & Production sogar rd. 120%. Da das schwarze Gold auf dem aktuellen Niveau sein Limit erreicht haben könnte (s. a. „Unsere Meinung“ auf S. 1), ist es an der Zeit, unsere laufenden Kaufempfehlungen zu einigen Öl-Aktien erneut unter die Lupe zu nehmen.

Mit dem US-Riesen Exxon Mobil haben PB-Leser seit Einstieg am 5.2. bereits satte 25% Gewinn gemacht. Und die Quartalsdividende von 0,87 US-Dollar je NYSE-Aktie (61,92 Dollar; US30231G1022) haben sie auch mitgenommen. Aufs Jahr hochgerechnet ergibt das eine nette Rendite von 5,7%. Unterm Strich also ein Investment, dass sich absolut ausgezahlt hat. Gerüchte über eine Fusion mit Chevron haben dem Papier Rückenwind verliehen, die begonnene Umstrukturierung wird sich positiv auf die Gewinnentwicklung auswirken. Doch auch wenn der Konzern versucht, sich ein grüneres Image zu verpassen, steht und fällt alles mit dem Ölpreis. Und genau hier sehen wir das größte Risiko. Denn die Rally der Texaner begann schon im November, seither hat sich der Kurs fast verdoppelt. So langsam wird die Luft dünner, Rücksetzer beim Ölpreis könnten zu empfindlichen Gewinnmitnahmen führen.