Reply und Banca Generali veranstalten die erste “Reply Sustainable Investment Challenge”

Nach dem Erfolg im Vorjahr und aufgrund des großen Interesses der jüngeren Generation am Thema Nachhaltigkeit startet Reply eine neue Online-Investment-Challenge. Der internationale Wettbewerb richtet sich an Studenten sowie junge Berufstätige und zielt darauf ab, dass Teilnehmer lernen, nachhaltig zu investieren.

Im zweiten Jahr in Folge präsentiert Reply die Investment Challenge gemeinsam mit der Banca Generali. Italiens führende Privatbank mit Fokus auf nachhaltige Investitionen begleitet die Teilnehmer durch die verschiedenen Stufen des Wettbewerbs.

Die diesjährige Ausgabe wird von MainStreet Partners und der MIP Politecnico di Milano Graduate School of Business unterstützt. MainStreet Partners, ein in London ansässiges Unternehmen, das sich auf nachhaltige Investments und Portfolio-Analysen spezialisiert hat, stellt die ESG-Ratings (Umwelt, Soziales und Unternehmensführung) für den Wettbewerb bereit. Die MIP Politecnico di Milano Graduate School of Business begleitet die Sustainable Investment Challenge als weiterer Partner. Die Universität zeichnet sich durch ihr Engagement für Projekte mit einem starken Praxisbezug und durch innovative Projekte wie die Reply Challenge im Bereich Finanzen und Finanzinvestitionen aus.

Teilnehmer aus aller Welt verfügen in der Challenge über ein virtuelles Startkapital in Höhe von einer Million Dollar, um in Echtzeit auf dem US-Markt zu handeln. Dabei vertiefen sie ihr Wissen über ESG-Ratings und verbessern ihr Grundwissen über Finanzen und Investitionen. Das Ziel der Challenge ist es, Teilnehmern zu helfen, die besten Unternehmen zu identifizieren und so zu investieren, dass ein nachhaltig-positiver Effekt für die nachkommenden Generationen entsteht.

Die Registrierungsphase läuft vom 8. März bis 16. April 2021. Teilnehmer haben die Möglichkeit, in einem sicheren Umfeld über Tutorials, Online-Schulungen und Übungsaufgaben die Grundlagen von nachhaltigem Investment und ESG zu erlernen.

Während der Qualifikationsphase vom 19. bis 30. April 2021 werden die Portfolios mit einer Million Dollar ausgestattet und alle Teilnehmer treten online gegeneinander an. Sie werden auf Basis ihrer nachhaltigen Investitionsentscheidungen eingestuft und bewertet.

Die 100 besten Trader, die ihre Gewinne durch Investitionen in die am höchsten ESG-bewerteten Unternehmen maximieren, kommen in die Finalrunde am 12. und 14. Mai 2021. Die drei Gewinner erhalten jeweils einen Preis.