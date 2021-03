Share buy-back programme - week 10

The share buy-back programme runs from and including 4 February 2021 up to and including 30 July 2021. During this period Ringkjøbing Landbobank will buy-back shares to a maximum market value of DKK 255 million under a share buy-back programme, see company announcement of 3 February 2021.

The programme is implemented in compliance with EU Commission Regulation No. 596/2014 of 16 April 2014 and EU Commission Delegated Regulation No. 2016/1052 of 8 March 2016, which together constitute the “Safe Harbour” regulation.

The following transactions have been made under the programme:

Date Number of shares Average purchase price (DKK) Total purchased under the programme (DKK) Total in accordance with the last announcement



81,700



598.35



48,885,528 8 March 2021 5,000 600.01 3,000,050 9 March 2021 5,000 609.40 3,047,000 10 March 2021 3,500 607.43 2,126,005 11 March 2021 3,500 608.86 2,131,010 12 March 2021 3,500 599.07 2,096,745 Total under the share buy-back programme



102,200



599.67



61,286,338

With the transactions stated above, Ringkjøbing Landbobank now owns the following numbers of own shares, excluding the bank’s trading portfolio and investments made on behalf of customers:

·262,800 shares under the completed and present share buy-back programme(-s) corresponding to 0.9 % of the company’s share capital.

In accordance with the above regulation etc., the transactions related to the share buy-back programme on the stated reporting days are attached to this corporate announcement in detailed form.

Yours sincerely,

Ringkjøbing Landbobank

John Fisker

CEO





Detailed summary of the transactions on the above reporting days

Volume Price Venue Time CET 4 598 XCSE 20210308 9:01:03.080000 26 600 XCSE 20210308 9:02:25.856512 74 600 XCSE 20210308 9:02:25.856539 27 600 XCSE 20210308 9:17:34.984652 75 600 XCSE 20210308 9:17:34.984652 10 600 XCSE 20210308 9:17:34.984652 88 600 XCSE 20210308 9:17:34.984652 49 598 XCSE 20210308 9:22:50.559000 36 598 XCSE 20210308 9:22:50.584659 64 598 XCSE 20210308 9:22:50.584683 9 604 XCSE 20210308 10:20:01.403947 19 604 XCSE 20210308 10:20:01.403947 172 604 XCSE 20210308 10:23:11.150460 70 603 XCSE 20210308 10:27:41.899986 75 603 XCSE 20210308 10:27:41.899986 32 603 XCSE 20210308 10:27:42.038520 135 603 XCSE 20210308 10:28:45.470107 24 603 XCSE 20210308 10:28:45.470209 11 603 XCSE 20210308 10:28:45.489573 100 602 XCSE 20210308 11:07:05.403807 44 602 XCSE 20210308 11:07:05.403844 43 602 XCSE 20210308 11:07:05.453515 29 602 XCSE 20210308 11:07:05.483287 28 602 XCSE 20210308 11:07:06.196234 56 602 XCSE 20210308 11:07:06.196364 200 601 XCSE 20210308 11:07:08.152676 78 600 XCSE 20210308 11:10:03.260936 100 600 XCSE 20210308 11:12:03.275513 22 600 XCSE 20210308 11:12:03.292602 200 599 XCSE 20210308 11:12:03.408263 3 597 XCSE 20210308 11:17:15.846334 130 597 XCSE 20210308 11:19:03.333413 60 597 XCSE 20210308 11:19:03.333451 7 597 XCSE 20210308 11:19:03.333465 98 598 XCSE 20210308 11:30:03.508986 2 598 XCSE 20210308 11:30:03.509052 16 598 XCSE 20210308 12:42:03.547000 35 598 XCSE 20210308 12:42:03.548000 16 597 XCSE 20210308 13:15:17.613000 49 599 XCSE 20210308 14:04:10.329000 15 599 XCSE 20210308 14:04:10.329000 7 599 XCSE 20210308 14:04:10.329000 5 599 XCSE 20210308 14:04:10.329000 46 599 XCSE 20210308 14:04:10.329000 25 599 XCSE 20210308 14:04:10.329000 49 599 XCSE 20210308 14:33:38.389000 75 599 XCSE 20210308 14:33:38.389000 7 599 XCSE 20210308 14:33:38.389000 33 599 XCSE 20210308 14:33:38.389000 9 599 XCSE 20210308 14:33:38.389000 75 599 XCSE 20210308 14:44:53.913341 31 599 XCSE 20210308 14:44:53.913341 34 599 XCSE 20210308 14:44:53.913341 70 599 XCSE 20210308 14:44:53.913341 190 599 XCSE 20210308 14:44:53.913373 58 598 XCSE 20210308 14:50:30.958617 17 598 XCSE 20210308 14:52:07.026520 10 598 XCSE 20210308 15:15:33.276971 15 598 XCSE 20210308 15:23:19.440896 50 598 XCSE 20210308 15:23:43.643411 50 598 XCSE 20210308 15:33:40.536880 100 598 XCSE 20210308 15:33:40.536957 50 597 XCSE 20210308 15:33:40.556079 6 597 XCSE 20210308 15:33:41.541616 44 597 XCSE 20210308 15:33:41.541653 119 597 XCSE 20210308 15:33:41.541681 50 597 XCSE 20210308 15:33:41.565525 75 598 XCSE 20210308 15:33:51.929429 39 598 XCSE 20210308 15:33:51.929429 9 598 XCSE 20210308 15:33:51.929429 177 598 XCSE 20210308 15:36:41.134183 1 602 XCSE 20210308 16:38:32.483509 75 602 XCSE 20210308 16:38:32.483509 39 602 XCSE 20210308 16:38:32.483509 10 602 XCSE 20210308 16:38:32.483509 319 602 XCSE 20210308 16:38:36.009256 18 601 XCSE 20210308 16:47:22.926647 23 601 XCSE 20210308 16:47:22.926647 75 601 XCSE 20210308 16:47:22.926653 13 601 XCSE 20210308 16:47:22.973573 37 601 XCSE 20210308 16:48:11.125303 50 601 XCSE 20210308 16:48:11.142736 50 601 XCSE 20210308 16:51:51.877408 434 601 XCSE 20210308 16:51:51.877408 50 608 XCSE 20210309 9:08:56.563280 86 608 XCSE 20210309 9:08:56.563280 25 609 XCSE 20210309 9:31:37.008229 50 610 XCSE 20210309 9:43:15.322257 225 610 XCSE 20210309 9:43:15.322257 450 610 XCSE 20210309 10:04:24.991285 50 610 XCSE 20210309 10:04:24.991285 50 610 XCSE 20210309 10:04:49.608678 650 610 XCSE 20210309 10:04:49.608678 50 610 XCSE 20210309 10:23:34.238978 350 610 XCSE 20210309 10:23:34.238978 200 609 XCSE 20210309 11:25:07.442529 43 610 XCSE 20210309 13:24:01.488870 7 610 XCSE 20210309 13:24:15.587664 8 610 XCSE 20210309 13:24:15.587705 42 610 XCSE 20210309 13:25:02.511176 50 610 XCSE 20210309 13:25:02.511176 23 610 XCSE 20210309 13:25:07.597379 2 610 XCSE 20210309 13:25:07.612749 27 610 XCSE 20210309 13:25:07.612749 30 610 XCSE 20210309 13:25:07.643767 5 610 XCSE 20210309 13:25:07.687264 15 610 XCSE 20210309 13:25:46.695731 3 610 XCSE 20210309 13:25:46.695731 9 610 XCSE 20210309 13:26:45.139196 5 610 XCSE 20210309 13:27:04.550691 27 610 XCSE 20210309 13:27:22.789215 9 610 XCSE 20210309 13:29:46.807579 4 610 XCSE 20210309 13:29:46.807579 26 610 XCSE 20210309 13:30:03.957542 24 610 XCSE 20210309 13:35:02.685535 1 610 XCSE 20210309 13:35:02.685535 13 610 XCSE 20210309 13:35:02.759462 31 610 XCSE 20210309 13:35:07.864776 6 610 XCSE 20210309 13:36:01.872220 22 610 XCSE 20210309 13:36:01.872220 50 610 XCSE 20210309 13:36:01.872377 5 610 XCSE 20210309 13:36:01.946584 13 610 XCSE 20210309 13:37:04.833111 20 609 XCSE 20210309 14:08:16.971705 30 609 XCSE 20210309 14:08:16.971738 30 609 XCSE 20210309 14:08:16.971960 20 609 XCSE 20210309 14:08:17.000636 20 609 XCSE 20210309 14:08:17.026542 15 609 XCSE 20210309 14:08:21.192254 15 609 XCSE 20210309 14:08:21.200528 8 609 XCSE 20210309 14:08:21.200528 20 609 XCSE 20210309 14:08:21.223332 19 609 XCSE 20210309 14:08:21.237009 11 609 XCSE 20210309 14:16:01.210371 33 609 XCSE 20210309 14:16:01.210371 41 609 XCSE 20210309 14:16:05.877563 9 609 XCSE 20210309 14:16:05.902401 9 609 XCSE 20210309 14:16:05.902401 44 608 XCSE 20210309 14:21:42.337120 20 608 XCSE 20210309 14:41:51.419551 100 610 XCSE 20210309 15:52:45.157743 400 610 XCSE 20210309 15:52:45.157753 43 609 XCSE 20210309 15:53:01.574820 5 609 XCSE 20210309 15:53:33.765802 10 609 XCSE 20210309 15:53:33.814309 2 609 XCSE 20210309 15:53:33.814309 50 609 XCSE 20210309 15:57:33.642570 338 609 XCSE 20210309 15:57:33.642570 43 609 XCSE 20210309 15:57:59.172179 7 609 XCSE 20210309 16:05:51.045000 43 609 XCSE 20210309 16:08:18.214000 33 609 XCSE 20210309 16:10:45.576000 24 609 XCSE 20210309 16:10:45.576000 57 609 XCSE 20210309 16:10:51.535000 5 609 XCSE 20210309 16:10:51.535000 41 609 XCSE 20210309 16:10:51.553000 16 609 XCSE 20210309 16:10:52.664000 10 608 XCSE 20210309 16:29:11.244000 43 608 XCSE 20210309 16:31:32.262000 630 608 XCSE 20210309 16:34:18.067881 22 609 XCSE 20210310 9:43:25.069710 78 609 XCSE 20210310 9:43:25.069737 20 609 XCSE 20210310 9:56:14.023335 24 609 XCSE 20210310 9:57:16.539082 56 609 XCSE 20210310 10:07:56.220222 200 610 XCSE 20210310 10:29:10.273138 1 609 XCSE 20210310 10:46:00.200584 91 609 XCSE 20210310 10:46:00.217706 100 609 XCSE 20210310 10:46:00.217825 8 609 XCSE 20210310 10:46:00.217855 100 608 XCSE 20210310 10:52:14.109946 25 607 XCSE 20210310 10:55:11.216411 75 607 XCSE 20210310 10:55:21.512605 100 606 XCSE 20210310 10:57:04.362245 100 606 XCSE 20210310 11:29:33.119571 100 605 XCSE 20210310 11:30:01.260637 106 606 XCSE 20210310 12:29:10.144924 94 606 XCSE 20210310 12:29:11.810645 150 605 XCSE 20210310 12:34:29.826716 74 605 XCSE 20210310 12:38:51.066570 75 605 XCSE 20210310 12:38:51.066570 67 605 XCSE 20210310 12:38:51.066570 34 605 XCSE 20210310 12:38:51.066570 23 609 XCSE 20210310 13:46:46.671178 26 609 XCSE 20210310 13:46:46.671178 75 609 XCSE 20210310 13:46:46.671178 76 609 XCSE 20210310 13:50:12.185726 2 608 XCSE 20210310 15:07:31.080413 198 608 XCSE 20210310 15:12:44.908855 50 608 XCSE 20210310 16:06:50.208567 20 608 XCSE 20210310 16:08:03.742686 117 608 XCSE 20210310 16:08:03.742721 75 608 XCSE 20210310 16:08:03.742748 180 608 XCSE 20210310 16:08:03.742757 97 608 XCSE 20210310 16:08:03.759730 20 608 XCSE 20210310 16:08:03.759730 20 608 XCSE 20210310 16:08:03.767645 60 608 XCSE 20210310 16:08:03.792050 20 608 XCSE 20210310 16:08:03.792050 47 608 XCSE 20210310 16:08:03.823257 20 608 XCSE 20210310 16:08:03.823257 20 608 XCSE 20210310 16:08:03.933313 54 608 XCSE 20210310 16:08:03.933313 10 607 XCSE 20210310 16:48:27.212981 528 607 XCSE 20210310 16:51:05.090430 40 607 XCSE 20210310 16:51:05.090430 22 607 XCSE 20210310 16:51:11.684629 100 612 XCSE 20210311 10:27:10.699224 54 612 XCSE 20210311 10:27:10.718380 46 612 XCSE 20210311 10:27:10.718410 100 612 XCSE 20210311 10:27:10.735371 6 612 XCSE 20210311 10:27:10.753714 28 612 XCSE 20210311 10:27:11.016866 1 612 XCSE 20210311 10:30:36.727342 13 612 XCSE 20210311 10:31:05.740518 13 612 XCSE 20210311 10:31:34.748753 13 612 XCSE 20210311 10:32:02.761089 26 612 XCSE 20210311 10:32:02.761153 47 612 XCSE 20210311 10:35:11.356466 28 612 XCSE 20210311 10:35:11.374028 25 612 XCSE 20210311 10:35:12.407423 1 612 XCSE 20210311 10:54:20.868538 6 612 XCSE 20210311 10:56:17.879439 10 612 XCSE 20210311 10:58:14.902407 13 612 XCSE 20210311 10:58:31.895934 13 612 XCSE 20210311 10:58:48.894695 13 612 XCSE 20210311 10:59:04.887077 13 612 XCSE 20210311 10:59:21.907114 13 612 XCSE 20210311 10:59:38.897595 13 612 XCSE 20210311 10:59:55.900178 5 612 XCSE 20210311 11:00:12.903695 50 613 XCSE 20210311 12:56:43.270035 1 613 XCSE 20210311 12:57:51.028125 14 613 XCSE 20210311 12:58:24.005405 14 613 XCSE 20210311 12:58:57.030850 14 613 XCSE 20210311 12:59:30.029244 7 613 XCSE 20210311 13:00:01.347986 50 613 XCSE 20210311 13:00:01.376921 36 613 XCSE 20210311 13:00:01.377029 14 613 XCSE 20210311 13:00:01.395093 24 613 XCSE 20210311 13:00:03.155416 23 613 XCSE 20210311 13:00:06.048815 3 613 XCSE 20210311 13:00:06.078645 50 613 XCSE 20210311 13:00:58.123339 14 613 XCSE 20210311 13:01:18.038795 14 613 XCSE 20210311 13:01:57.068265 14 613 XCSE 20210311 13:02:35.037657 8 613 XCSE 20210311 13:03:13.055520 6 613 XCSE 20210311 13:03:13.055520 47 613 XCSE 20210311 13:03:13.218856 3 613 XCSE 20210311 13:03:51.049443 11 613 XCSE 20210311 13:03:51.049443 14 613 XCSE 20210311 13:04:29.063675 14 613 XCSE 20210311 13:05:06.057791 5 613 XCSE 20210311 13:05:09.816003 14 613 XCSE 20210311 13:05:40.051602 3 613 XCSE 20210311 13:05:53.916910 12 613 XCSE 20210311 13:05:53.916910 14 613 XCSE 20210311 13:06:14.062106 14 613 XCSE 20210311 13:06:48.068470 14 613 XCSE 20210311 13:07:21.066855 6 613 XCSE 20210311 13:07:55.077587 8 613 XCSE 20210311 13:07:55.077587 14 613 XCSE 20210311 13:08:28.083679 14 613 XCSE 20210311 13:09:02.101125 14 613 XCSE 20210311 13:09:35.082932 4 613 XCSE 20210311 13:13:37.585702 8 613 XCSE 20210311 13:13:37.585702 7 613 XCSE 20210311 13:13:56.109170 4 613 XCSE 20210311 13:14:03.046885 5 611 XCSE 20210311 13:43:28.298855 14 611 XCSE 20210311 13:43:44.290381 14 611 XCSE 20210311 13:44:00.287928 14 611 XCSE 20210311 13:44:16.300583 3 611 XCSE 20210311 13:44:32.306523 35 611 XCSE 20210311 13:55:49.716923 15 611 XCSE 20210311 13:55:49.875843 14 611 XCSE 20210311 13:56:40.384923 14 611 XCSE 20210311 13:57:03.418524 14 611 XCSE 20210311 13:57:26.375018 8 611 XCSE 20210311 13:57:49.417242 4 611 XCSE 20210311 13:58:34.379947 14 611 XCSE 20210311 13:58:57.380712 14 611 XCSE 20210311 13:59:20.373716 293 611 XCSE 20210311 13:59:41.794633 18 611 XCSE 20210311 13:59:41.794633 7 611 XCSE 20210311 13:59:41.815703 13 607 XCSE 20210311 14:28:50.598796 13 607 XCSE 20210311 14:29:17.602534 13 607 XCSE 20210311 14:29:45.607252 11 607 XCSE 20210311 14:30:01.297423 50 607 XCSE 20210311 14:30:13.820102 13 607 XCSE 20210311 14:30:17.698459 13 607 XCSE 20210311 14:30:39.695704 12 607 XCSE 20210311 14:31:01.680874 12 607 XCSE 20210311 14:31:22.700795 1 607 XCSE 20210311 14:42:00.676186 13 607 XCSE 20210311 14:42:17.675741 13 607 XCSE 20210311 14:42:35.678123 13 607 XCSE 20210311 14:42:42.760904 10 607 XCSE 20210311 14:43:00.763980 4 607 XCSE 20210311 14:44:09.773762 13 607 XCSE 20210311 14:44:27.792089 13 607 XCSE 20210311 14:44:44.763099 12 607 XCSE 20210311 14:45:01.762187 8 607 XCSE 20210311 14:45:19.756124 5 607 XCSE 20210311 14:45:19.756124 13 607 XCSE 20210311 14:45:48.530906 9 607 XCSE 20210311 14:45:58.481140 13 607 XCSE 20210311 14:46:06.697135 13 607 XCSE 20210311 14:46:24.698395 11 607 XCSE 20210311 14:46:42.695035 2 607 XCSE 20210311 14:46:42.695035 13 607 XCSE 20210311 14:47:00.696862 13 607 XCSE 20210311 14:47:18.697854 13 607 XCSE 20210311 14:47:35.698554 11 607 XCSE 20210311 14:47:53.703829 2 607 XCSE 20210311 14:47:53.703829 13 607 XCSE 20210311 14:48:46.710683 13 607 XCSE 20210311 14:49:04.706273 13 607 XCSE 20210311 14:49:22.711591 11 607 XCSE 20210311 14:49:39.709903 2 607 XCSE 20210311 14:49:39.709903 13 607 XCSE 20210311 14:49:57.715011 13 607 XCSE 20210311 14:50:09.713790 13 607 XCSE 20210311 14:50:21.713551 2 607 XCSE 20210311 14:50:33.715432 11 607 XCSE 20210311 14:50:33.715432 14 607 XCSE 20210311 14:50:45.716459 13 607 XCSE 20210311 14:50:57.721682 13 607 XCSE 20210311 14:51:09.717653 10 607 XCSE 20210311 14:51:21.719645 3 607 XCSE 20210311 14:51:21.719645 13 607 XCSE 20210311 14:51:33.723283 13 607 XCSE 20210311 14:51:38.719631 13 607 XCSE 20210311 14:51:49.800726 11 607 XCSE 20210311 14:52:01.799533 2 607 XCSE 20210311 14:52:01.799533 13 607 XCSE 20210311 14:52:12.819095 10 607 XCSE 20210311 14:52:24.838716 3 606 XCSE 20210311 14:52:42.727002 4 606 XCSE 20210311 14:52:54.726577 13 606 XCSE 20210311 14:53:06.727637 13 606 XCSE 20210311 14:55:55.746797 13 606 XCSE 20210311 14:56:08.744585 13 606 XCSE 20210311 14:56:50.748398 13 606 XCSE 20210311 14:57:03.753990 13 606 XCSE 20210311 14:57:16.749123 13 606 XCSE 20210311 14:57:29.756849 2 606 XCSE 20210311 14:57:42.753701 9 605 XCSE 20210311 15:01:49.782628 13 605 XCSE 20210311 15:02:04.775769 13 605 XCSE 20210311 15:02:19.777367 13 605 XCSE 20210311 15:02:33.781051 2 605 XCSE 20210311 15:02:48.781190 9 605 XCSE 20210311 15:08:49.812652 13 605 XCSE 20210311 15:09:03.817994 28 605 XCSE 20210311 15:09:03.818077 50 605 XCSE 20210311 15:09:03.836648 50 605 XCSE 20210311 15:09:03.839179 13 605 XCSE 20210311 15:09:08.818804 37 605 XCSE 20210311 15:09:08.818837 13 605 XCSE 20210311 15:09:21.899094 13 605 XCSE 20210311 15:09:35.909625 13 605 XCSE 20210311 15:09:49.902600 11 605 XCSE 20210311 15:10:04.933743 200 604 XCSE 20210311 15:39:42.817830 75 607 XCSE 20210311 16:05:53.981248 15 607 XCSE 20210311 16:05:53.981248 6 607 XCSE 20210311 16:05:53.981248 104 607 XCSE 20210311 16:05:53.981279 30 605 XCSE 20210311 16:15:39.791656 20 605 XCSE 20210311 16:15:48.186530 50 605 XCSE 20210311 16:15:50.691778 53 605 XCSE 20210311 16:15:50.691778 50 605 XCSE 20210311 16:15:50.732822 50 605 XCSE 20210311 16:15:51.275178 3 605 XCSE 20210311 16:15:51.275178 50 605 XCSE 20210311 16:15:51.869691 10 605 XCSE 20210311 16:15:51.869691 47 605 XCSE 20210311 16:15:52.451982 3 605 XCSE 20210311 16:15:53.049039 23 605 XCSE 20210311 16:15:53.049039 11 605 XCSE 20210311 16:15:53.601662 50 602 XCSE 20210312 9:48:08.962094 50 602 XCSE 20210312 9:48:08.979405 32 602 XCSE 20210312 9:48:14.095038 18 602 XCSE 20210312 9:49:03.575017 37 602 XCSE 20210312 9:49:03.575017 50 602 XCSE 20210312 9:50:41.688034 50 602 XCSE 20210312 9:50:41.689819 113 602 XCSE 20210312 9:50:41.689843 22 601 XCSE 20210312 10:21:24.187653 28 601 XCSE 20210312 10:21:24.187767 50 601 XCSE 20210312 10:21:24.551207 50 601 XCSE 20210312 10:21:24.551313 50 601 XCSE 20210312 10:21:24.858421 50 600 XCSE 20210312 10:23:35.141894 18 600 XCSE 20210312 10:23:35.141894 75 600 XCSE 20210312 10:23:35.141949 33 600 XCSE 20210312 10:29:30.339196 17 600 XCSE 20210312 10:45:28.124616 5 600 XCSE 20210312 10:45:28.124652 15 600 XCSE 20210312 10:45:28.192657 35 600 XCSE 20210312 10:45:49.240865 43 600 XCSE 20210312 10:45:49.240865 9 600 XCSE 20210312 10:51:37.333251 2 600 XCSE 20210312 12:04:01.409691 148 600 XCSE 20210312 12:16:27.533674 141 599 XCSE 20210312 12:38:56.229639 59 599 XCSE 20210312 12:42:01.434799 150 599 XCSE 20210312 13:01:19.626352 85 598 XCSE 20210312 13:06:17.083119 6 598 XCSE 20210312 13:07:27.080237 20 598 XCSE 20210312 13:09:58.226007 89 598 XCSE 20210312 13:19:16.437299 37 598 XCSE 20210312 13:22:19.498768 28 598 XCSE 20210312 13:22:19.586363 5 598 XCSE 20210312 13:22:41.092995 50 597 XCSE 20210312 13:39:25.430531 110 598 XCSE 20210312 13:39:25.430531 50 597 XCSE 20210312 14:39:53.202391 106 597 XCSE 20210312 14:39:53.202395 150 597 XCSE 20210312 14:39:53.202428 24 597 XCSE 20210312 14:39:53.219693 10 597 XCSE 20210312 14:39:54.130709 10 597 XCSE 20210312 14:45:37.056228 27 598 XCSE 20210312 15:10:54.506084 26 598 XCSE 20210312 15:10:54.506084 28 598 XCSE 20210312 15:10:54.506084 145 598 XCSE 20210312 15:10:54.524764 57 598 XCSE 20210312 15:10:54.525826 7 598 XCSE 20210312 15:11:14.974481 30 598 XCSE 20210312 15:12:34.680097 70 598 XCSE 20210312 15:16:17.371899 41 598 XCSE 20210312 15:16:17.371899 47 598 XCSE 20210312 15:16:17.391837 40 598 XCSE 20210312 15:23:55.909302 102 598 XCSE 20210312 15:23:55.909333 650 599 XCSE 20210312 16:10:52.750829 50 599 XCSE 20210312 16:10:52.750829

