Quantencomputer: Der Supercomputer der Zukunft?

Die großen Tech-Giganten forschen unlängst an der Entwicklung eines Quantencomputers und liefern sich dabei ein Wettrennen um die Spitzenposition in dieser Schlüsseltechnologie.

Die Quantentechnologie rückt vermehrt in den Fokus vieler Unternehmen und Staaten. Die großen Tech-Giganten wie Microsoft, Google oder IBM forschen unlängst an der Entwicklung eines Quantencomputers und liefern sich dabei ein Wettrennen um die Spitzenposition in dieser Schlüsseltechnologie. Deutschland und die Europäischen Union liegen bei der Entwicklung eines Quantencomputers weiter hinter den USA. Der Solactive Quantum Computing Index bietet eine interessante Möglichkeit, an dem Trend der Quantentechnologie zu partizipieren.

Funktionsweise eines Quantencomputers

Kaum eine Technologie ist aktuell so gefragt wie die des Quantencomputers. Bekannte Branchengrößen wie Microsoft, Google oder IBM forschen derzeit an der Entwicklung eines zuverlässigen Prototypens. Auch die Volksrepublik China investiert in diesem Bereich Milliarden. Dem US-Unternehmen Google gelang es nach eigenen Angaben sogar, einen Quantencomputer zu entwickeln, der die Leistungsfähigkeit eines klassischen „Supercomputers“ übertreffe.