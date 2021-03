Wer als Anleger in diesen Tagen auf positive Konjunkturdaten hofft, wird nicht enttäuscht.

Sowohl die Daten zur Industrieproduktion als auch zum Einzelhandel in China haben im Januar und Februar die ohnehin schon optimistischen Erwartungen noch einmal übertroffen. Negative Nebenwirkungen dieser positiven Entwicklung sind allerdings die weiter steigenden Renditen am US-Anleihemarkt, auf denen auch in der neuen Handelswoche das Augenmerk der Anleger liegen dürfte.