TransCanna-Produkt in die Liste der besten Cannabissorten von Leafly aufgenommen

Vancouver, BC, 15. März 2021 - TransCanna Holdings Inc. (CSE: TCAN: XETR: TH8) („TransCanna“ oder das „Unternehmen“) gibt bekannt, dass die weltweit führende Cannabis-Informationswebsite Leafly.com eine Cannabissorte von Lyfted Farms in seiner Februar-Kolumne, „Leafly Buzz“, lobend erwähnt hat. Die Erwähnung kommt zeitgleich mit einer unternehmensweiten Überarbeitung der Produktverpackung, die sich erheblich auf Kosten, Vertrieb und Marketing auswirken wird.

In seiner Februar-Kolumne beschreibt Leafly.com die Sorte „Nump’s Garlic Noodles“ als „beißend, lecker und richtig stark …“. Nump’s Garlic Noodles ist eine proprietäre Sorte, die nur bei Lyfted Farms, einer hundertprozentigen Tochtergesellschaft von TransCanna Holdings Inc., erhältlich ist. Leafly.com hat jeden Monat über 15 Millionen treue Leser und stellt monatlich die neuesten, besten und meistverkauften Cannabissorten vor.

„Das Team von Lyfted ist begeistert, dass eine seiner Sorten von einer der einflussreichsten Publikationen der Branche gelobt wird“, sagte Bob Blink, der CEO von TransCanna. „Millionen von Konsumenten nutzen Leafly.com als eine der vertrauenswürdigen Informationsquellen der Cannabis-Branche. Daher ist diese Erwähnung eine immense Anerkennung und erhöht die Bekanntheit des Unternehmens und seiner hervorragenden genetischen Sorten am Markt.“

Diese Unterstützung kommt zu einem Zeitpunkt, an dem die Produktverpackung unternehmensweit überarbeitet wird. Wir gehen von Glasbehältern zu flexiblen Beuteln über, was Abfall und Kosten drastisch reduzieren und das Produkterlebnis der Konsumenten enorm verbessern wird.

„Die Konsumenten wünschen sich Komfort, klare Aussagen und eine überlegene Produktqualität, wenn sie sich für den Kauf von Cannabisprodukten entscheiden, und all dies erreichen wir mit diesen neuen Beuteln“, meinte Shaun Serpa, der CMO von Lyfted Farms. „Diese Verpackung weist eine durchsichtige Seite auf, sodass die Kunden die Blütenqualität genau untersuchen können, während die Wärmeversiegelung und der Reißverschluss die Haltbarkeit des Produkts verlängern und dem Verlust von Feuchtigkeit und Terpenen vorbeugen. Diese Verpackung ist viel leichter und besser zu transportieren als Glasbehälter; die größere Oberfläche der Verpackung bedeutet, dass wir mehr Marketingfläche haben, um die Produktvorteile und -eigenschaften besser zu kommunizieren.“

Die Reduzierung bei Gewicht und Masse von 100 Gramm bei den Glasbehältern auf 5 Gramm bei den Beuteln (für 3,5 Gramm Blüten) bedeutet 95 % weniger Verpackungsabfall, eine erhebliche Senkung der Versand- und Transportkosten und insgesamt eine Kostensenkung von 50 % bei den unternehmensweiten Ausgaben für Produktverpackungen.

„Die neue Verpackung ist bei Einzelhändlern und Konsumenten bereits eingeführt, und die Senkung der Ausgaben macht sich bereits positiv beim Ertrag des Unternehmens bemerkbar“, erklärte Bob Blink, der CEO von TransCanna. „Der Übergang zu Beuteln wurde in Abstimmung mit der Eröffnung unserer neuen Anlage im kalifornischen Daly geplant, deren automatisierte Verpackungslinien das Endprodukt sehr viel effizienter und in größerem Umfang produzieren können.“

Über TransCanna

TransCanna Holdings Inc. ist ein in Kanada notiertes Unternehmen mit Sitz in Kalifornien (USA), das über seine hundertprozentigen kalifornischen Tochtergesellschaften Cannabis-Marken für den kalifornischen Lifestyle entwickelt.

Die hundertprozentige Tochtergesellschaft von TransCanna, Lyfted Farms, ist Kaliforniens authentische Cannabismarke, die mit ihrem Pioniergeist seit 1984 kontinuierlich die besten Cannabisblütengenen und die besten Anbaumethoden bietet. Die exklusiven Cannabisblüten der Marke Lyfted Farms sind in ganz Kalifornien bei hochwertigen Einzelhändlern erhältlich. Mit seiner neuen Anbauanlage in Daly (Kalifornien) ist das Unternehmen nun aufgestellt, um eines der größten und effizientesten vertikal integrierten Cannabisunternehmen auf dem kalifornischen Markt zu werden.

Weitere Informationen erhalten Sie auf der Website des Unternehmens unter www.transcanna.com bzw. per E-Mail unter info@transcanna.com.

Für das Board of Directors

Bob Blink, CEO

TransCanna Holdings Inc.

2489 Bellevue Avenue

West Vancouver, B.C. V7V 1E1

Corporate Communications:

Hybrid Financial @hybridtcan

irteam@transcanna.com

1.604.800.3589

Aktuelle Informationen über unser Unternehmen erhalten Sie in unseren Offenlegungsunterlagen des Unternehmens auf SEDAR (www.sedar.com) oder der Website der CSE (www.thecse.com).

Zukunftsgerichtete Informationen:

Bestimmte Informationen in dieser Pressemeldung können zukunftsgerichtete Aussagen enthalten, wie z.B. Aussagen über zukünftige Erweiterungen und Kosteneinsparungen sowie Pläne bezüglich Produktionssteigerungen und Finanzierungen. Diese Informationen basieren auf aktuellen Erwartungen und Annahmen, einschließlich Annahmen bezüglich der Fertigstellung der Erweiterung der Anlage Daly, der Genehmigung einer Pro-Cannabis-Politik durch die Regierung, eines besseren Zugangs zu Finanzdienstleistungen und erhöhter Anbaukapazitäten, die erheblichen Risiken und Unsicherheiten unterliegen, welche schwer vorherzusagen sind. Die tatsächlichen Ergebnisse können wesentlich von den Ergebnissen abweichen, die in den zukunftsgerichteten Aussagen impliziert werden. Zu den Risiken, die eine Abweichung der Ergebnisse von denen bewirken können, die in den zukunftsgerichteten Aussagen in dieser Mitteilung genannt werden, gehören unerwartete Steigerungen der Betriebskosten, eine anhaltende Belastung der Landwirte aufgrund von Bränden und der Coronavirus-Pandemie sowie der Wettbewerb durch andere Einzelhändler. Alle in dieser Mitteilung enthaltenen zukunftsgerichteten Aussagen, einschließlich aller Finanzprognosen oder zukunftsgerichteten Finanzinformationen, gelten ausschließlich zum Datum dieser Mitteilung und dienen dem Zweck, Informationen über die aktuellen Erwartungen und Pläne des Managements in Bezug auf die Zukunft zu geben. Das Unternehmen übernimmt keine Verpflichtung, die zukunftsgerichteten Aussagen zu aktualisieren oder die Gründe zu aktualisieren, warum die tatsächlichen Ergebnisse von den in den zukunftsgerichteten Aussagen widergespiegelten Ergebnissen abweichen können, sofern und solange dies nicht durch die für das Unternehmen geltenden Wertpapiergesetze vorgeschrieben ist. Zusätzliche Informationen, die Risiken und Ungewissheiten aufzeigen, sind in den Unterlagen enthalten, die das Unternehmen bei den kanadischen Wertpapieraufsichtsbehörden eingereicht hat. Diese Unterlagen sind unter www.sedar.com verfügbar.

Die Canadian Securities Exchange (die „CSE“) und deren Regulierungsorgane (in den Statuten der CSE als „Regulation Services Provider“ bezeichnet) übernehmen keinerlei Verantwortung für die Angemessenheit oder Genauigkeit dieser Meldung.

Die Ausgangssprache (in der Regel Englisch), in der der Originaltext veröffentlicht wird, ist die offizielle, autorisierte und rechtsgültige Version. Diese Übersetzung wird zur besseren Verständigung mitgeliefert. Die deutschsprachige Fassung kann gekürzt oder zusammengefasst sein. Es wird keine Verantwortung oder Haftung für den Inhalt, die Richtigkeit, die Angemessenheit oder die Genauigkeit dieser Übersetzung übernommen. Aus Sicht des Übersetzers stellt die Meldung keine Kauf- oder Verkaufsempfehlung dar! Bitte beachten Sie die englische Originalmeldung auf www.sedar.com, www.sec.gov, www.asx.com.au/ oder auf der Firmenwebsite!

Die englische Originalmeldung finden Sie unter folgendem Link:Die übersetzte Meldung finden Sie unter folgendem Link:

