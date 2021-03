JEFFERIES belässt DANONE auf 'Buy'

Analysierendes Institut: JEFFERIES

Analyst: Martin Deboo

Analysiertes Unternehmen: DANONE

Aktieneinstufung neu: gut

Aktieneinstufung alt: gut

Kursziel neu: 66

Kursziel alt: 66

Währung: EUR

Zeitrahmen: 12m



NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat Danone nach der Bekanntgabe des kompletten Rückzugs von Emmanuel Faber auf "Buy" mit einem Kursziel von 66 Euro belassen. Nun habe der Lebensmittelhersteller die aktuellen Presseberichte bestätigt, dass Faber nicht nur als Vorstandschef (CEO) sondern auch als Verwaltungsratspräsident zurücktrete, schrieb Analyst Martin Deboo in einer ersten Reaktion am Montag. Der Verwaltungsrat scheine nun auf die weiter spürbare Unzufriedenheit der Aktionäre reagiert zu haben, nachdem jüngst nur der Rücktritt als CEO bekannt gegeben worden war. Deboo rechnet nun mit einer positiven Aktienreaktion./ck/tihVeröffentlichung der Original-Studie: 15.03.2021 / 03:07 / ETErstmalige Weitergabe der Original-Studie: 15.03.2021 / 03:07 / ETHinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.