Nornickel muss per gerichtlicher Anordnung für Umweltschäden aufkommen; das Unternehmen habe seine Lektion gelernt, so der CEO

DGAP-Media / 15.03.2021 / 10:00

Am 5. Februar 2021 entschied das Schiedsgericht der Region Krasnojarsk über eine Klage des russischen Föderalen Dienstes für Umweltaufsicht ("Rosprirodnadzor") gegen eine Tochtergesellschaft des Unternehmens, JSC Norilsk-Taymyr Energy Company (NTEC).



Das Gericht gab der Klage der Aufsichtsbehörde statt und ordnete an, dass die Tochtergesellschaft von Nornickel die Umweltschäden infolge eines Unfalls mit auslaufendem Dieselkraftstoff vom 29. Mai 2020 im Wärmekraftwerk Nr. 3 im Stadtteil Kajerkan der Stadt Norilsk in Höhe von 146,2 Mrd. RUB (ca. 1,9 Mrd. USD) kompensieren muss.



Vladimir Potanin, der Präsident von Nornickel, kommentierte in einem Fernsehinterview nach der Bekanntgabe der Gerichtsentscheidung: