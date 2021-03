Mathieu Purrey, CEO der STS Group AG: „Die Geschäftsentwicklung war besonders im ersten Halbjahr stark durch die Corona-Pandemie geprägt. Dennoch liegen die Umsatz- und Ergebnisentwicklung innerhalb unseres Erwartungshorizonts. Konzernweit haben wir 2020 wichtige strategische Maßnahmen ausgerollt und befinden uns damit auf einem sehr guten Weg, um gestärkt aus der Corona bedingten Krise hervorzugehen. Hieran wollen wir im Geschäftsjahr 2021 anknüpfen, Profitabilität und Effizienz steigern und unser Europa-Geschäft fokussieren, wo die Wurzeln der STS Group liegen. In China gilt es, die Dynamik des trotz der Corona-Pandemie starken Geschäftsjahres und der weiterhin herausragenden Vertriebsaktivitäten zu nutzen. Darüber hinaus werden wir unsere Aktivitäten zum Ausbau des nordamerikanischen Standortes weiter intensivieren. Die großen Trends der Automobilindustrie wie Elektromobilität, Leichtbauweise und die Digitalisierung sind intakt. Das STS Team arbeitet an allen diesen Megatrends gemeinsam mit unseren Kunden und liefert dafür bereits heute die richtigen Lösungen. Aus der am 11. März angekündigten Übernahme der Mehrheit an STS durch die Adler Pelzer Group ergeben sich für die gesamte Gruppe zudem neue Chancen und Synergiepotenziale. Daher blicken wir optimistisch auf das Geschäftsjahr 2021, in dem wir weiterhin den Wandel der Automobil- und Nutzfahrzeugindustrie als starker Partner für unsere Kunden prägen möchten.“

Umsatz- und Ergebnisentwicklung

Die STS Group AG hat die im November 2020 kommunizierte Prognose für Umsatz und Adjusted EBITDA erreicht. Die Unternehmensgruppe (inkl. des aufgegebenen Geschäfts der STS Acoustics) erzielte nach vorläufigen Berechnungen im Geschäftsjahr 2020 Umsatzerlöse in Höhe von 308,1 Mio. EUR (2019: 362,8 Mio. Euro). Das entspricht einem Umsatzrückgang um 15,1 %, der im Rahmen der prognostizierten Bandbreite (-14,0 % bis -16,0%) liegt. Die Adjusted EBITDA-Marge belief sich auf 4,0 % (2019: 4,9 %) und lag damit ebenfalls im Rahmen der Erwartungen (4,0 % bis 4,8 %). Unter Berücksichtigung des Segments Acoustics als aufgegebener Geschäftsbereich im Sinne des IFRS 5 ergibt sich im Geschäftsjahr ein Umsatz von 235,0 Mio. EUR (2019: 250,7 Mio. EUR) und eine Adjusted EBITDA-Marge von 7,5 % (2019: 7,1 %). Das Entkonsolidierungsergebnis des Segments Acoustics ist im Ergebnis aus aufgegebenen Geschäftsbereichen enthalten. Nachfolgend werden die weiteren Geschäftszahlen, wie auch der Geschäftsbericht unter Berücksichtigung des IFRS 5 berichtet.