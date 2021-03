Der Power Day von VW soll das Äquivalent zum Battery Day von Tesla werden. Die Aufmerksamkeit in der Branche für die Veranstaltung ist ebenfalls hoch.

Das Handelsblatt spekuliert darüber, “dass VW die Kapazität in Salzgitter gleich von Beginn an aufstockt, seine Bezugsquellen bei den vorhandenen Lieferanten ausweitet oder noch weitere eigene Zellfabriken baut“. Vor allem wegen des europäischen „Green Deals“ müssten alle Autohersteller ihre Elektropläne nachschärfen.

In den kommenden zehn Jahren soll der Treibhausgasausstoß in Europa um mindestens 55 Prozent gegenüber dem Niveau von 1990 gesenkt werden. In den USA und China will Volkswagen bis 2030 eine Elektroquote von mindestens 50 Prozent erreichen.

