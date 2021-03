BERLIN (dpa-AFX) - Der Finanzdienstleister Hypoport setzt sich nach einem gebremsten Geschäftsausbau im Corona-Jahr 2020 überraschend niedrige Ziele für 2021. Zwar sollen Umsatz und operativer Gewinn weiter wachsen, wie der Kredit- und Versicherungsvermittler am Montag in Berlin mitteilte. Doch während Vorstandschef Ronald Slabke für "viele weitere Jahre" ein "dynamisches Wachstum" in Aussicht stellt, fallen seine Ziele für 2021 niedriger aus als von Analysten im Schnitt erwartet.

An der Börse kamen die Nachrichten entsprechend schlecht an. Die Hypoport-Aktie büßte am Morgen 8,28 Prozent auf 432 Euro ein und war damit mit Abstand der größte Verlierer im Nebenwerte-Index SDax . Der Ausblick auf das neue Jahr sei noch schwächer ausgefallen als ohnehin erwartet, sagte ein Händler.