KADOKAWA ASCII stellt "InnoUvators" vor, angesehene Absolventen des renommierten INNO-vation Programms

Tokio (ots/PRNewswire) - - Präsentation der ungewöhnlichsten und

wissbegierigsten Köpfe des modernen Technologiezeitalters -



KADOKAWA ASCII Research Laboratories, Inc. (im Folgenden "KADOKAWA ASCII")

präsentiert im Rahmen des INNO-vation-Programms des japanischen Ministeriums für

innere Angelegenheiten und Kommunikation (MIC) die "InnoUvators", die

einzigartigen und faszinierenden Technologien des INNO-vation-Programms.



InnoUvators, das ist eine ständig wachsende Community der klügsten Köpfe, diedas INNO-vation-Programm abgeschlossen haben. Sie sind die Schöpfer von "Neuemaus Nichts" und setzen originelle Ideen um, ohne irgendwelche Vorgaben.InnoUvators wurde in Japan ins Leben gerufen und soll auch in Überseeweiterentwickelt werden, um diese einzigartigen Ideen weiter zu verbreiten. DieTechnologien finden Sie sowohl auf der Website als auch auf dem untenangegebenen YouTube-Kanal.Das vom MIC initiierte INNO-vation-Programm bietet innovativen Köpfen allerAltersgruppen einmal im Jahr die Gelegenheit, ihre Ideen einzureichen, die siegerne umsetzen würden. Das Programm nimmt auch Bewerbungen aus dem Auslandentgegen und trägt dazu bei, Innovationen auf der ganzen Welt zu fördern unddamit den Weg für eine bessere Zukunft zu ebnen. KADOKAWA ASCII ist stolzdarauf, diese Technologien in Form von "InnoUvators" einem internationalenPublikum zu präsentieren.Auf einer brandneuen Website, die 2021 ins Leben gerufen wurde, wird jeder"InnoUvator" in Form von Interviews, Videos, Technologie-Abstracts, Biographienu.a. vorgestellt. Zu den innovativen und einzigartigen Technologien gehörenbeispielsweise eine Maschine zur Erfassung der Kohlenstoffemissionen imHaushalt, ein KI-Programm zur Unterscheidung des Geschlechts neugeborener Küken,eine neue Nutzung des Fließbett-Phänomens, ein brandneues und einzigartigesMusikinstrument und noch viel mehr.InnoUvators-Homepage auf Englisch: https://innouvators.com/en/Zusätzlich zur Website wird wöchentlich ein YouTube-Kanal mit diesen InnoUvatorsaktualisiert, in denen die Technologien und die Wissenschaft hinter besondersüberzeugenden und überraschenden Technologien der Zukunft in kleinenVideosequenzen vorgestellt werden.YouTube-Kanal: https://youtube.com/innouvatorsInformationen zu KADOKAWA ASCII Research Laboratories, Inc.KADOKAWA ASCII Research Laboratories, Inc. mit Sitz in Tokio, Japan, ist dieausführende Agentur für das INNO-vation-Programm. KADOKAWA ASCII ist Teil einesjapanischen Unterhaltungskonzerns, der KADOKAWA Corporation. Dieses Programm istTeil des strategischen Forschungs- und Entwicklungsförderungsprogramms (SCOPE)des japanischen Ministeriums für innere Angelegenheiten und Kommunikation.INNO-vation-Homepage: https://inno.go.jp/enPressekontakt:Eiji YoshikawaINNO-vation-ProgrammträgerKADOKAWA ASCII Research Laboratories, Inc.Tel.: +81-3-5840-7629E-Mail: inno@lab-kadokawa.comAnfragen: inno@lab-kadokawa.comWeiteres Material: http://presseportal.de/pm/123014/4863563OTS: Kadokawa ASCII Research Laboratories, Inc.