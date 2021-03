Enterprise Ireland feiert den St. Patrick's Day mit über 50 virtuellen Trade Events weltweit und startet internationale Green Innovation Kampagne

Dublin (ots/PRNewswire) - Die Handelsagentur wird über 50 virtuelle Trade Events

weltweit veranstalten, um internationale Partner einzubinden und das Wachstum

irischer Unternehmen auf internationaler Ebene zu fördern. Irlands

Premierminister, An Taoiseach, Micheál Martin, Irlands stellvertretender

Premierminister, An Tánaiste, Leo Varadkar und Irlands Minister für

Handelsförderung, Robert Troy, werden um den St. Patrick's Day herum an der

virtuellen Veranstaltungsreihe gemeinsam mit Kunden von Enterprise Ireland und

internationalen Partnern in den USA, Europa, Großbritannien, IMEA und der

Asien-Pazifik-Region teilnehmen.



Die internationale Kampagne "Ready for a Green Future" setzt den Schwerpunkt auf

die Klima-Agenda. Der Neustart nach Überwindung der Coronakrise muss der

Nachhaltigkeit Priorität einräumen und die vielen aktuellen ökologischen

Probleme angehen, um einen grünen Aufschwung zu erreichen.







vorgestellt, die komplexe technische Herausforderungen lösen und nachhaltige und

kohlenstoffarme Lösungen bereitstellen, um erneuerbare Energien rentabel zu

machen, die Energieverschwendung in unseren Städten mit intelligenter

Technologie zu reduzieren, landwirtschaftliche Abfälle zu verringern und das

Bauen ökologischer zu machen.



Hier finden Sie das Video zur Ready for a Green Future Kampagne:

https://youtu.be/2bfGAtoVsHI (https://eur03.safelinks.protection.outlook.com/?ur

l=https%3A%2F%2Fyoutu.be%2F2bfGAtoVsHI&data=04%7C01%7CMarika.MacCarvill%40enterp

rise-ireland.com%7C87a5f384472647e4d9e808d8e3df039f%7Cbdd3e620ccf34ac6a8070501d2

cb25c4%7C0%7C0%7C637509894268070252%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAi

LCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C1000&sdata=P9QlwmbKSykhlvyAykTe

CKKvyabwDPFD2QJlBum%2FMCY%3D&reserved=0)



Einige irische Unternehmen, die an der Kampagne teilnehmen, sind:



- Die innovative Futtermitteltechnik von KEENAN ebnet landwirtschaftlichen

Betrieben jeder Größe den Weg in die Kreislaufwirtschaft und verhilft ihnen zu

optimaler Effizienz, eliminiert Abfälle und reduziert Emissionen deutlich.

- CitySwift bekämpft die Klimakrise, indem es Daten nutzt, um den öffentlichen

Nahverkehr strategisch zu verbessern und dieses nachhaltigste aller

Verkehrsmittel effizienter und benutzerfreundlicher zu machen.

- Ecocem nimmt sich einem der größten Klimasünder der Welt an, dem Zement, und

stellt eine umweltfreundlichere Zementalternative mit reduzierten

Kohlenstoffemissionen her.

- Ocean Energy erfasst die Macht der Wellen und wandelt sie in Strom um. Das Seite 2 ► Seite 1 von 4



