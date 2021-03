WIESBADEN (dpa-AFX) - Die Aareal Bank muss noch länger auf ihren erkrankten Chef verzichten als erwartet. Ob und wann Hermann Merkens seine Aufgaben wieder aufnehmen kann, sei derzeit nicht sicher absehbar, teilte der Immobilienfinanzierer am Freitagabend in Wiesbaden mit. Der Aufsichtsrat treibe die Suche nach einem möglichen Nachfolger nun vorsorglich verstärkt voran, erklärte die Aufsichtsratschefin Marija Korsch. Am 8. November hatte es geheißen, dass Merkens aus gesundheitlichen Gründen voraussichtlich drei bis vier Monate lang ausfallen werde. Dieser Zeitraum wurde nun überschritten.

An der Börse ging es für die Aareal-Aktie am Montagvormittag abwärts. Mit einem Minus von 1,28 Prozent auf 23,04 Euro zählte sie zu den größten Verlierern im MDax , dem Index der mittelgroßen Werte. Allerdings hatte das Papiere am Freitag - vor Bekanntwerden von Merkens verlängerter Auszeit - auch um fast fünf Prozent zugelegt und war dabei an der chartechnischen Hürde um die 23,50 bis 24,00 Euro gescheitert.