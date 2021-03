Aufsichtsrat der onoff AG verlängert die Vorstandsbestellung von Dr. Uwe Ganzer

Der Aufsichtsrat der onoff AG mit Sitz in Wunstorf hat heute die Bestellung von Herrn Dr. Uwe Ganzer zum Vorstand der Gesellschaft vorzeitig verlängert und sich entsprechend mit ihm vertraglich geeinigt. Uwe Ganzer wird der onoff AG bis einschließlich 31.12.2022 weiterhin als allein amtierender Vorstand zur Verfügung stehen.

"Wir freuen uns, dass Herr Dr. Uwe Ganzer bis Ende 2022 Vorstand der onoff AG bleibt. Gerade in diesen durch die Covid-19-Pandemie bestimmten Zeiten, ist es wichtig, dass die unternehmerische Führung in guter und bewährter Hand ist", erläutert Rolf Arneke, Aufsichtsratsvorsitzender der onoff AG die Entscheidung.

Ende letzten Jahres wurden gezielt vielfältige strategische Entscheidungen getroffen, um das technische Führungsteam der Unternehmensgruppe neu auszurichten. "Ich freue mich auf die weitere Zusammenarbeit mit unserem professionellen Team, welches reibungslos und effizient die operative Verantwortung für die jeweiligen onoff-Gesellschaften mit übernommen hat", betont Uwe Ganzer.

Weitere Informationen unter: www.onoff-group.de

Über die onoff AG:

Als systemunabhängiger Partner für Automatisierung und IT entwickelt die onoff AG passgenaue, zukunftsorientierte Lösungen für die Prozessautomatisierung, Digitalisierung und künstliche Intelligenz. Die Branchenschwerpunkte liegen im Bereich Pharma, Food, Chemie, Wasser/Abwasser, Erdgas sowie Handel. Über 180 Mitarbeitende sind im In- und Ausland an acht verschiedenen Standorten aktiv, um ortsnah Kundenprojekte rund um das Thema Industrie 4.0 erfolgreich umzusetzen. Die nationale und internationale Erfahrung und das über 30-jährige Know-how spiegeln sich im Leistungsspektrum der beiden Kernbereiche: onoff engineering gmbh und onoff it-solutions gmbh.

Kontakt:onoff AGNiels-Bohr-Str. 631515 WunstorfIngrid Knoll+49 50319686-0Ingrid.Knoll@onoff-group.deBeckerBeratungsGesellschaft (BBG)Klaus-Karl Becker+49 (0) 172 61 41 955KKB@B-BG.de

