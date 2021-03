Weltwirtschaftsforum zeichnet 5G-Fabrik von Ericsson als Global Lighthouse aus (FOTO)

Düsseldorf (ots) -



- Das Weltwirtschaftsforum (World Economic Forum; kurz WEF) zeichnet die

5G-Fabrik von Ericsson (genannt "5G Smart Factory") in Lewisville, Texas, als

Vorreiter der vierten industriellen Revolution (4IR) aus.

- Grund hierfür sind unter anderem die integrierten Umweltsysteme, die den

Energieverbrauch um 24 Prozent und den Wasserverbrauch um 75 Prozent

reduzieren sollen sowie der vollständige Betrieb der Fabrik mit erneuerbarer

Energie.

- Durch agile Arbeitsweisen und eine robuste Industrial-IoT-Architektur

entwickelte das 5G-Smart-Factory-Team innerhalb eines Jahres 25

Anwendungsfälle, die innerhalb von 12 Monaten im großen Maßstab eingesetzt

werden können.



Das Weltwirtschaftsforum (World Economic Forum; kurz WEF) zeichnet die 5G Smart

Factory von Ericsson in Lewisville, Texas, als Vorreiter der vierten

industriellen Revolution (4IR) aus. Das WEF hat den Produktionsstandort mit dem

prestigeträchtigen "Global Lighthouse*"-Prädikat prämiert und würdigt damit den

Einsatz innovativer Technologie. Unter anderem eine 2,2-fache Steigerung des

Outputs pro Mitarbeiter im Vergleich zu ähnlichen Standorten ohne die

Automatisierung und 4IR-Innovationen.





Seite 2 ► Seite 1 von 2

Der Standort ist die erste Ericsson-Fabrik, die diese Anerkennung durch das WEFfür die Einführung von 4IR-Technologien in großem Maßstab mit den daraushervorgehenden Vorteilen erhält. Seit der Inbetriebnahme Anfang 2020 hat das5G-Smart-Factory-Team in den USA 25 verschiedene Anwendungsfälle entwickelt, diein weniger als 12 Monaten im großen Maßstab implementiert werden sollen.Im Vergleich zu einem ähnlichen Standort ohne die Automatisierung und4IR-Verbesserungen hat die automatisierte 5G-Fabrik mit vernetzten Roboterneinen um 120 Prozent verbesserten Output pro Mitarbeiter und eine 65-prozentigeReduzierung des manuellen Materialhandlings erreicht.Integrierte Umweltsysteme wurden entwickelt, um den Energieverbrauch um 24Prozent und den Wasserverbrauch in den Innenräumen um 75 Prozent im Vergleich zueinem ähnlichen Gebäude zu reduzieren und die Fabrik wird zu 100 Prozent miterneuerbarem Strom betrieben. Ericsson strebt außerdem die Zertifizierungen**LEED Gold und LEED Zero Carbon für die Smart Factory an, womit sie die ersteEricsson-Fabrik weltweit sein wird, die diese Auszeichnung erhält.Fredrik Jejdling, Executive Vice President und Head of Networks, Ericsson, sagt:"Der Betrieb von vollautomatisierten Fabriken mit den neuesten Technologien istTeil unserer Strategie für eine robustere und nachhaltigere globale Lieferkette.Es zeigt unser Engagement, weiterhin nah an unseren Kunden zu arbeiten, was unsletztendlich in die Lage versetzt, Emissionen zu reduzieren. Diese Auszeichnung