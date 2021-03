High Tide erweitert Einzelhandelspräsenz in Ontario mit erstem Canna Cabana-Einzelhandelsgeschäft für Cannabis in London

Calgary, AB, 15. März 2021 - High Tide Inc. („High Tide“ oder das „Unternehmen“) (TSXV: HITI) (OTCQB: HITIF) (FWB:2LY), ein auf den Einzelhandel spezialisiertes Cannabisunternehmen, das sein Geschäftsfeld auf die Herstellung und den Vertrieb von Verbraucherartikeln erweitert hat, hat heute bekannt geben, dass das Canna Cabana-Geschäftslokal in der 760 Hyde Park in London (Ontario) (das „London-Geschäft“) mit dem Verkauf von Cannabisprodukten zu Genusszwecken für Erwachsene begonnen hat. Dies ist der 76. Markengeschäftsstandort von High Tide im gesamten Land und die erste Ladenfiliale des Unternehmens, die in Ontarios sechstgrößtem Stadtzentrum in Betrieb genommen wurde.

„Das London-Geschäft erweitert unsere Einzelhandelspräsenz in einen spannenden neuen Markt für High Tide und stärkt unsere Position als führender Einzelhändler in Kanadas bevölkerungsreichster Provinz“, meint Raj Grover, President und Chief Executive Officer von High Tide. „Ontario steht im Mittelpunkt unseres langfristigen Wachstumsplans. Wir verfügen über 27 eröffnete und in der Entwicklung befindliche Standorte in der Provinz und engagieren uns, die aktuelle provinziale Maximalanzahl von 30 Filialen vor Ende September 2021 zu erreichen“, so Grover weiter.

Die Stadt London ist eine wachsende Kommune mit über 380.000 Einwohnern im Herzen von Südwest-Ontario und ist Standort der Campusse der berühmten Western University und des Fanshawe College.

Über High Tide Inc.

High Tide ist ein auf den Einzelhandel fokussiertes Cannabisunternehmen, dessen Hauptaugenmerk auf die Herstellung und den Vertrieb von Konsumzubehör gerichtet ist. Das Unternehmen ist - gemessen am Umsatz - der größte kanadische Cannabiseinzelhändler für Genusszwecke; es betreibt 76 Markenstandorte in ganz Ontario, Alberta, Manitoba und Saskatchewan. Das Einzelhandelssegment von High Tide umfasst die folgenden Ketten: Canna Cabana, KushBar, Meta Cannabis Co., Meta Cannabis Supply Co. und NewLeaf Cannabis. Derzeit werden zusätzliche Standorte im ganzen Land entwickelt. High Tide beliefert Verbraucher seit über einem Jahrzehnt durch seine zahlreichen Konsumzubehör-Unternehmen, einschließlich der E-Commerce-Plattformen Grasscity.com und CBDcity.com, und seine Vertriebsabteilung Valiant Distribution, einschließlich des lizenzierten Unterhaltungsmarkenherstellers Famous Brandz. Die Strategie von High Tide als Muttergesellschaft besteht darin, seine ganzheitliche Wertschöpfungskette zu erweitern und zu stärken und gleichzeitig ein vollständiges Kundenerlebnis zu bieten sowie den Aktionärswert zu maximieren. Zu den wichtigsten Investoren von High Tide in dieser Branche zählen Aphria Inc. (TSX: APHA) (NYSE: APHA) und Aurora Cannabis Inc. (NYSE: ACB) (TSX: ACB).