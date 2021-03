Analyse für GBP/USD, EUR/USD und DAX und was diese Woche im Fokus steht

Einen guten Wochenstart allerseits!

Diese Woche wird dominiert vom Federal Reserve Treffen und dem Statement der Fed am Mittwoch. Trader werden ihren Fous auf die neuen Wirtschaftsprojektionen und mögliche Kommentare zum Renditenanstieg richten. Während im Timing zur Zinsanhebung der Fed keine Veränderung erwartet wird, so projizieren Wirtschaftler aufgrund der starken Konjunkturerholung eine mögliche Zinsanhebung in 2023. Diese Erwartung wird sich jedoch womöglich (noch) nicht im Dot-Plot der Fed widerspiegeln wovon erwartet wird, dass die Zinsen auch in 2023 nahe null belassen werden.

Präsident Joe Biden massives Stimulus Paket, die Unterstützung der Zentralbank und eine schnelle Impfkampagne kurbeln den Wirtschaftsausblick an und könnten die Fed dazu veranlassen ihre Wachstumsprognosen für 2021 in ihrer ersten Quartalsprognose des Jahres anzuheben. Was den starken Anstieg der U.S. Treasury-Renditen im letzten Monat betrifft, so hat Fed Präsident Jerome Powell den Anstieg verbesserten Aussichten zugeschrieben und gesagt, dass dieser nicht beunruhigend zu sein scheint.