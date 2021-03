Konsumgüterunternehmen und Einzelhändler sehen Korrekturbedarf bei ihrer Supply-Chain-Strategie (FOTO)

Berlin (ots) - Nur ein kleiner Teil der Unternehmen hält sich für ausreichend

agil, um die sich verändernden Geschäftsanforderungen zu meistern



Eine neue Studie des Capgemini Research Institute

(https://www.capgemini.com/research-institute/) hat die Beeinträchtigungen des

vergangenen Jahres auf die Lieferketten von Konsumgütern und Einzelhandel

untersucht. 66 Prozent der Unternehmen international und 63 Prozent in

Deutschland geben an, dass sie ihre Strategie in den nächsten drei Jahren

erheblich ändern werden, um sich an die Auswirkungen der Pandemie anzupassen und

die Resilienz ihrer Betriebsabläufe zu stärken. Nur 23 Prozent der

Konsumgüterunternehmen und 28 Prozent der Einzelhändler international glauben,

dass ihre Lieferkette agil genug ist, um den sich verändernden

Geschäftsanforderungen gerecht zu werden. Für die Studie wurden 400

Führungskräfte aus 11 verschiedenen Ländern zwischen August und September 2020

befragt.







Prozent der Konsumgüterunternehmen und 88 Prozent der Einzelhändler geben an,

dass sie mit Beeinträchtigungen konfrontiert waren. 63 Prozent der

Konsumgüterunternehmen und 71 Prozent der Einzelhändler sagten, dass es drei

Monate oder länger dauerte, bis sich ihre Lieferketten von den Störungen erholt

hatten. In Deutschland benötigten 72 Prozent der Unternehmen beider Bereiche

diese Zeitspanne. Infolgedessen richten die Unternehmen ihre Strategien neu aus

und legen den Fokus auf drei kritische Bereiche: Bedarfsanalyse,

Lieferkettentransparenz und Regionalisierung.



Der Wechsel zur Bedarfsanalyse



Mehr als zwei Drittel der Unternehmen international (68 Prozent) und 58 Prozent

in Deutschland geben an, dass sie Schwierigkeiten bei der Bedarfsplanung hatten,

weil ihnen genaue und aktuelle Informationen über die schwankende

Kundennachfrage während der Pandemie fehlten. Inzwischen geben 54 Prozent an,

dass sie Analytik mit künstlicher Intelligenz bzw. maschinellem Lernen für die

Nachfrageprognose einsetzen werden, um die Auswirkungen von COVID-19 zu

meistern.



Transparenz ist entscheidend



75 Prozent der Konsumgüterhersteller hatten Schwierigkeiten, als sie aufgrund

von COVID-19 die Produktionskapazität schnell erhöhen oder verringern mussten.

Um die Agilität dafür zu entwickeln, sollten Hersteller die Transparenz

innerhalb ihrer Lieferkette optimieren, empfehlen die Studienautoren. Dieses

Vorgehen kann dabei helfen, operative Entscheidungen strategischer bzw.

taktischer Art auch in Echtzeit zu treffen.



"Konsumgüterunternehmen und Einzelhändler erkennen das große Risiko zukünftiger Seite 2 ► Seite 1 von 2



COVID-19 war ein Weckruf für Konsumgüter- und Einzelhandelsunternehmen: 85Prozent der Konsumgüterunternehmen und 88 Prozent der Einzelhändler geben an,dass sie mit Beeinträchtigungen konfrontiert waren. 63 Prozent derKonsumgüterunternehmen und 71 Prozent der Einzelhändler sagten, dass es dreiMonate oder länger dauerte, bis sich ihre Lieferketten von den Störungen erholthatten. In Deutschland benötigten 72 Prozent der Unternehmen beider Bereichediese Zeitspanne. Infolgedessen richten die Unternehmen ihre Strategien neu ausund legen den Fokus auf drei kritische Bereiche: Bedarfsanalyse,Lieferkettentransparenz und Regionalisierung.Der Wechsel zur BedarfsanalyseMehr als zwei Drittel der Unternehmen international (68 Prozent) und 58 Prozentin Deutschland geben an, dass sie Schwierigkeiten bei der Bedarfsplanung hatten,weil ihnen genaue und aktuelle Informationen über die schwankendeKundennachfrage während der Pandemie fehlten. Inzwischen geben 54 Prozent an,dass sie Analytik mit künstlicher Intelligenz bzw. maschinellem Lernen für dieNachfrageprognose einsetzen werden, um die Auswirkungen von COVID-19 zumeistern.Transparenz ist entscheidend75 Prozent der Konsumgüterhersteller hatten Schwierigkeiten, als sie aufgrundvon COVID-19 die Produktionskapazität schnell erhöhen oder verringern mussten.Um die Agilität dafür zu entwickeln, sollten Hersteller die Transparenzinnerhalb ihrer Lieferkette optimieren, empfehlen die Studienautoren. DiesesVorgehen kann dabei helfen, operative Entscheidungen strategischer bzw.taktischer Art auch in Echtzeit zu treffen."Konsumgüterunternehmen und Einzelhändler erkennen das große Risiko zukünftiger