GOLDMAN SACHS belässt Grand City Properties auf 'Buy'

Analysierendes Institut: GOLDMAN SACHS

Analyst: Jonathan Kownator

Analysiertes Unternehmen: Grand City Properties

Aktieneinstufung neu: gut

Aktieneinstufung alt: gut

Kursziel neu: 24,80

Kursziel alt: 24,80

Währung: EUR

Zeitrahmen: 12m



NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Investmentbank Goldman Sachs hat die Einstufung für Grand City Properties nach Zahlen auf "Buy" mit einem Kursziel von 24,80 Euro belassen. Die Jahreszahlen des Immobilienunternehmens entsprächen in etwa seinen Erwartungen, schrieb Analyst Jonathan Kownator in einer am Montag vorliegenden Studie. Der Ausblick auf der operativen Gewinn (FFO) im Jahr 2021 sei jedoch geringfügig besser als von ihm gedacht./tih/misVeröffentlichung der Original-Studie: 15.03.2021 / 07:28 / GMTErstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegebenHinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.