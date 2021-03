Bei Hugo Boss geben heute eindeutig die Bullen den Ton an. Das Kurstableau weist nämlich ein Plus von rund drei Prozent aus. Der Titel kostet damit nun 34,18 EUR. War das der Startschuss eines neuen Höhenflugs?

Die dunklen Wolken haben sich angesichts dieses Anstiegs nun verzogen. Dieses Plus schiebt die Aktie nämlich wieder näher an einen wichtigen Widerstand heran. So ergibt sich derzeit ein Abstand von nur noch rund zwei Prozent zum Monatshoch. Im bisherigen Chartverlauf wurde dieses Top bei 34,97 EUR ausgebildet. Anleger sollten sich also anschnallen, denn er dürfte in den nächsten Tagen hoch her gehen.

Bearish eingestellte Anleger könnten hier eine Short-Gelegenheit sehen. Schließlich erhöhen die gestiegenen Kurse die Renditechancen. Wer eh überzeugt ist von Hugo Boss, der wird mit dem heutigen Anstieg bestätigt.

