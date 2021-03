Foto: finanzbusiness Ex-Commerzbank-Chef Blessing bringt SPAC an die Börse Nachrichtenquelle: Finanz Business 33 | 0 | 0 15.03.2021, 11:40 | Mit dem Börsengang des Mantelunternehmens EFIC1 in Amsterdam will Martin Blessing 415 Mio. Euro einsammeln und damit ein Fintech-Unternehmen aus Europa oder Israel übernehmen.

