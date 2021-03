Bauzulieferer Sto: Von Krise keine Spur

Der Bauzulieferer Sto hat die Prognose für 2020 erneut angehoben. Erwartet wird ein kräftiger Gewinnsprung, der auch der Aktie jetzt neuen Schub geben könnte.

Die Aktie des Bauzulieferers Sto SE & Co. KGaA (WKN: 727413 / ISIN: DE0007274136) verzeichnete an der Börse im vergangenen Jahr einen scharfen Rückschlag und im Anschluss eine beeindruckende Aufholjagd, wobei zuletzt neue Kaufsignale generiert worden sind. Weitere dürften in Kürze folgen, denn das Unternehmen kommt offenbar deutlich besser durch die Corona-Krise als zuvor erwartet worden war.

Wie am vergangenen Donnerstag bekanntgegeben worden ist, rechnet der Vorstand damit, dass die zuletzt am 5. November 2020 angepasste Umsatz- und Ergebnisprognose für das Gesamtjahr 2020 übertroffen wird. So wird auf Basis vorläufiger Zahlen für das Geschäftsjahr 2020 ein Umsatzwachstum gegenüber dem Vorjahr um 2,5 Prozent auf 1,4 Mrd. Euro prognostiziert. Die bisherige Schätzung sah ein Umsatzplus von nur 0,7 Prozent vor.