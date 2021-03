Bereits bei einem flüchtigen Blick auf den Chart des kanadischen Cannabis-Unternehmens stellt sich die Frage, ob die Korrektur möglicherweise vor dem Ende stehen könnte.

Aus charttechnischer Sicht wäre es ideal gewesen, wenn der Rücksetzer auf 15 CAD begrenzt geblieben wäre. Aber mit den Idealvorstellungen ist es an der Börse bekanntlich so eine Sache. So auch in diesem Fall. Die Aktie durchbrach die wichtige Unterstützung und aktivierte damit weiteres Abwärtspotential. Die Unterstützung um 11,7 CAD geriet daraufhin unter Druck. Kurzzeitig wurde es prekär, als Cronos auch unter diese wichtige Supportzone abtauchen musste. Der Aktie gelang es jedoch relativ zügig, den Schaden zu begrenzen, indem sie sich zurück über die 11,7 CAD kämpfte.

Die Bewegung ist mittlerweile deutlich überverkauft. Unter diesem Aspekt wäre demnach mit Erholungsversuchen zu rechnen. Damit diese jedoch Relevanz entwickeln können, muss es für Cronos zurück über die 15 CAD gehen… Auf der Unterseite sollte zudem der Bereich von 10,0 CAD im Auge behalten werden, der eine psychologische Bedeutung hat und zudem mit der 200-Tage-Linie verstärkt wird.

Unter fundamentalen Aspekten standen am 26.02. die Zahlen für das vierte Quartal 2020 im Fokus. So wirklich überzeugen konnten diese nicht. Umsatzseitig wusste das Zahlenwerk zwar durchaus zu gefallen, aber der ausgewiesene Verlust verhagelte dann doch etwas die Stimmung. Die Cronos Group gab den Umsatz im vierten Quartal 2020 mit 17,05 Mio. US-Dollar an. Der Verlust wurde mit -111,712 Mio. US-Dollar ausgewiesen. Zum Vergleich: Im dritten Quartal 2020 erzielte Cronos einen Nettoumsatz in Höhe von 11,358 Mio. US-Dollar.

Kurzum. Die Aktie zeigte sich zuletzt um einen Boden bemüht. Einen durchschlagenden Erfolg brachten die Bemühungen allerdings noch nicht. Aus charttechnischer Sicht muss sich Cronos über die 15 CAD zurückkämpfen, um auf der Oberseite frische Akzente zu setzen. Auf der Unterseite gilt es hingegen, einen Rutsch unter die 10,0 CAD zu vermeiden