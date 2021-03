Unsere letzte Kommentierung zu Kupfer überschrieben wir am 25.02. mit „Und läuft!“.

Unsere letzte Kommentierung zu Kupfer überschrieben wir am 25.02. mit „Und läuft!“. Das Industriemetall haussierte bis Ende Februar auf eindrucksvolle Art und Weise, musste dann aber dem enormen Tempo Tribut zollen. Kupfer trat in eine Konsolidierung ein.

Rückblick. In unserer Kommentierung hieß es „[…] Bleiben wir zunächst bei den charttechnischen Aspekten. Der Ausbruch über das psychologisch relevante Preisniveau von 4,0 US-Dollar hat mittlerweile (eindrucksvoll) Form angenommen. Mit aktuell 4,2+ US-Dollar nähert sich das Industriemetall mit großen Schritten der Zone um 4,5 US-Dollar, die sich im oberen 10-Jahres-Chart als potentielles Bewegungsziel abzeichnet. Die Bewegung ist mittlerweile deutlich überkauft. Der Abstand des aktuellen Preisniveaus zur 200-Tage-Linie ist mit beachtlich nur unzureichend beschrieben. Rücksetzer sollten daher einkalkuliert werden. Im besten Fall spielen sich diese oberhalb von 4,0 US-Dollar ab. Sollte es darunter gehen, ist Obacht geboten. […] Kurzum: Die zuletzt an dieser Stelle thematisierten fundamentalen Preiskatalysatoren zeigen noch immer Wirkung und treiben die Kupferrally an. Noch lassen sich keine Anzeichen von Schwäche ausmachen. Vorsicht ist mit Blick auf die stark überkaufte Bewegung allerdings geboten.“

In der Folgezeit setzten Gewinnmitnahmen ein. Der Kupferpreis geriet leicht unter Druck, konnte aber den wichtigen Preisbereich um 4,0 US-Dollar verteidigen. Aus bullischer Sicht wäre es ideal, wenn es dem Industriemetall weiterhin gelingen würde, diese Unterstützung zu verteidigen… Sollte es für Kupfer jedoch darunter gehen, ist Obacht geboten. In diesem Fall könnte eine Ausdehnung der Korrektur in Richtung 3,7 / 3,5 US-Dollar drohen. Auf der Oberseite bleibt es dabei: Kupfer muss über die 4,5 US-Dollar, um die Aufwärtsbewegung zu reaktivieren.

Kurzum. Die aktuelle Konsolidierung (so sie sich denn weiterhin in geordneten Bahnen abspielt) bietet Kupfer die Möglichkeit, nach der fulminanten Hausse der Vorwochen etwas zu verschnaufen und so möglicherweise den Grundstein für einen weiteren Aufwärtsimpuls zu legen. Kupfer hat das Momentum weiterhin auf seiner Seite. Die Hoffnungen auf eine nachhaltige globale Konjunkturerholung manifestieren sich gegenwärtig in dem exponierten Preisniveau des Industriemetalls. Im besten Fall spielt sich die Konsolidierung oberhalb von 4,0 US-Dollar ab. Sollte es jedoch zu einem Rücksetzer unter die 3,50 US-Dollar kommen, muss die Lage neu bewertet werden.