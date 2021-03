Experten in Italien halten an Astrazeneca fest

ROM (dpa-AFX) - Nach dem zwischenzeitlichen Stopp für Impfungen mit dem Corona-Vakzin von Astrazeneca in Teilen Italiens haben Experten vor übereilten Rückschlüssen auf die Sicherheit des Produkts gewarnt. Die Impfstoffe seien sicher, sagte der Präsident der italienischen Arzneimittel-Agentur Aifa, Giorgio Palù, im Interview mit der Zeitung "La Repubblica" (Montag). Mit mehr Impfungen würden auch mehr unerwünschte Nebenwirkungen registriert.

In der vergangenen Woche hatte die Aifa auf Sizilien die Verabreichung einer Charge von Astrazeneca gestoppt, nachdem ein Marinesoldat rund einen Tag nach der Impfung gestorben war. Am Wochenende hatte außerdem die nordwestliche Region Piemont für wenige Stunden die Impfungen mit dem Vakzin des britisch-schwedischen Pharmakonzerns eingestellt. Wie die Region mitteilte, wurde in dieser Zeit die Charge ausfindig gemacht, aus der eine Lehrkraft geimpft wurde, die verstorben war.

"Im Fall von Sizilien handelt es sich um 500 000 Dosen, von denen 250 000 in Italien eingetroffen sind und 170 000 ohne unerwünschte Nebenwirkungen verabreicht wurden", erläuterte Palù. Auch das Gesundheitsministerium hält an dem Impfstoff fest. "Astrazeneca trägt dazu bei, vor der Epidemie zu schützen", sagte Franco Locatelli, ein Experte des Ministeriums, der Zeitung "Corriere della Sera" (Montag). Es sollten keine voreiligen Schlüsse über einen kausalen Zusammenhang gezogen werden. Millionen Menschen in Europa hätten das Vakzin von Astrazeneca erhalten, ohne Probleme zu entwickeln./jon/DP/eas