In unserer letzten Kommentierung zu Gold hieß es an dieser Stelle „Goldoptimisten brauchen in dieser Phase vor allem eines – Geduld.“. Mittlerweile sind weitere Charaktereigenschaften gefragt. Neben Geduld braucht es nun auch Ruhe und Gelassenheit, denn die Situation bei Gold hat sich in den letzten Tagen nicht unbedingt zum Besseren gewandelt. Ganz im Gegenteil. Gold geriet in der Zwischenzeit in Bedrängnis und unterschritt mit dem Bereich von 1.750 US-Dollar eine weitere eminent wichtige Unterstützungszone.

Vor allem der robuste US-Dollar setzt dem Edelmetall in diesen Tagen massiv zu. An dieser Stelle lohnt ein Blick auf den US-Dollar-Index. Im US-Dollar-Index wird der US-Dollar gegen einen Korb aus sechs Währungen (Euro, Yen, GBP, CAD, SEK und CHF) gestellt.

Im US-Dollar-Index dominierten zwei Marken das Handelsgeschehen in den letzten Monaten – die 90 Punkte und die 92 Punkte. Die Erholung des US-Dollars an den Devisenmärkten wird durch den kürzlich unternommenen Ausbruchsversuch des US-Dollar-Index über die 92er Widerstandsmarke dokumentiert. Dieser fiel mit dem Test der 1.670er Unterstützung bei Gold zusammen. Der US-Dollar-Index scheiterte mit dem Unterfangen, die 92er Marke signifikant zu überwinden und zog sich erst einmal zurück.

Damit lockerte sich auch erst einmal der Würgegriff des Greenbacks für Gold, was wiederum das Edelmetall in die Lage versetzte, zumindest die wichtigen 1.670 US-Dollar zu verteidigen und eine leichte Erholung zu initiieren.



Die Qualität der Erholung bei Gold lässt aber noch ein wenig zu wünschen übrig. Ihr fehlt es noch an Relevanz. Zwar orientierte sich das Edelmetall zwischenzeitlich wieder in Richtung 1.750 US-Dollar, doch zu einem ernsthaften Versuch, die Hürde zu überspringen, kam es nicht. Aber genau solch einer Kraftanstrengung bedarf es, um ein mögliches Comeback zu initiieren. Solange Gold nicht signifikant über die 1.750er Marke vorstoßen kann, besteht das Risiko, dass Gold in eine weitere Abwärtswelle taumeln könnte… Obacht ist in der aktuellen Situation allemal geboten. Unterhalb von 1.670 US-Dollar würden mit den 1.640 US-Dollar und den 1.570 US-Dollar weitere potentielle Bewegungsziele warten.

Wir bemühen bekanntlich die Entwicklung der Bestände des weltgrößten, physisch besicherten Gold-ETF, des SPDR Gold Shares, als rudimentären Indikator, um die Befindlichkeiten im Sektor zu erfassen. Seit geraumer Zeit sind bei der Bestandsentwicklung des physisch besicherten Gold-ETF Abflüsse zu beobachten. Dieser Trend setzte sich auch zuletzt beim SPDR Gold Shares fort. Mittlerweile haben die Abflüsse hier ein beachtliches Ausmaß angenommen. Für den Goldpreis ist diese Entwicklung nicht unbedingt zuträglich.

Kurzum. Die aktuelle, noch sehr zaghafte Erholung bei Gold befindet sich in einer wichtigen Phase. Um das Gespenst einer weiteren Abwärtswelle zu vertreiben, bedarf es eines kräftigen Vorstoßes über die 1.750 US-Dollar – noch besser über die 1.800 US-Dollar – hinweg. Investoren ziehen sich unverändert aus Gold zurück (sh. u.a. Bestandsentwicklung SPDR Gold Shares). Hier muss es zu einer Trendumkehr kommen, um die Situation für Gold zu entspannen. Auf der Unterseite bleiben die 1.670 US-Dollar im Fokus. Sollte es darunter gehen, muss mit einer Ausdehnung der Bewegung auf 1.640 US-Dollar und oder gar 1.570 US-Dollar gerechnet werden.