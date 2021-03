Kia stellt neue Designphilosophie vor und zeigt erstmals den EV6 (FOTO)

Seoul / Frankfurt (ots) -



- "Opposites United" (Vereinte Gegensätze) ist die Designleitlinie für alle

künftigen Kia-Fahrzeuge

- Neue Philosophie basiert auf fünf Säulen: Mut zur Natur, Freude aus Vernunft,

Kraft zum Fortschritt, Technologie zum Leben und Spannung für Ausgeglichenheit

- Außendesign des EV6 mit markanten Hightech-Details

- Modernes, großzügiges Interieur durch erste Kia-Plattform für reine

Elektrofahrzeuge (E-GMP) ermöglicht



Die Kia Corporation hat die ersten Bilder des Außen- und Innendesigns des EV6*

veröffentlicht. Seine Weltpremiere feiert das erste ausschließlich für den

Batteriebetrieb entwickelte Fahrzeug (BEV) der Marke noch im Laufe dieses Monats

im Rahmen eines Online-Events.





Gestaltet wurde der EV6 nach der neuen Designphilosophie "Opposites United"(Vereinte Gegensätze). Sie ist inspiriert von den Gegensätzlichkeiten, die sichin der Natur und im Menschsein finden. Im Mittelpunkt der Designphilosophiesteht eine neue optische Identität, die mit kontrastierenden Kombinationen vonscharf gezeichneten Stilelementen und plastischen Formen positive Kräfte undnatürliche Energie hervorruft.Der EV6 basiert auf der neuen Elektroplattform der Marke (Electric-GlobalModular Platform, E-GMP). Mit seinem charakteristischen, Crossover-inspiriertenDesign ist er als erstes Kia-Modell von der neuen Designphilosophie beeinflusst,die den Wandel der Marke hin zur Elektrifizierung widerspiegelt."Als erstes reines Elektromodell von Kia ist der EV6 ein Musterbeispiel für einprogressives, den Menschen in den Mittelpunkt stellendes Design kombiniert mitelektrischer Antriebskraft. Wir sind fest davon überzeugt, dass der EV6 einüberaus reizvolles und relevantes Modell für den neuen Elektrofahrzeugmarktist", sagt Karim Habib, Senior Vice President und Chefdesigner von Kia. "UnserZiel war es, mit dem EV6 ein unverwechselbares, wirkungsvolles Design zukreieren, indem wir ausgefeilte Hightech-Elemente mit puren und großzügigenVolumen kombinieren, während wir zugleich den einzigartigen Raum einesfuturistischen Elektrofahrzeugs bieten."Vereinte Gegensätze: Eine Designphilosophie für alle künftigen Kia-FahrzeugeDie Designphilosophie "Opposites United" wird das Design aller künftigenKia-Modelle prägen. Die Philosophie basiert auf fünf Designsäulen: "Bold forNature" (Mut zur Natur), "Joy for Reason" (Freude aus Vernunft), "Power toProgress" (Kraft zum Fortschritt), "Technology for Life" (Technologie zum Leben)und "Tension for Serenity" (Spannung für Ausgeglichenheit).