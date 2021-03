CDC Foundation präsentiert seine digitale Transformation und Automatisierungsreise in Zusammenarbeit mit Celigo

SAN MATEO, Kalifornien, 15. März 2021 /PRNewswire/ -- Celigo (www.celigo.com), der führende Anbieter von Integrations-Platform-as-a-Service ( iPaaS ) für geschäftliche und technische Anwender, gab heute bekannt, dass die CDC Foundation am 17. März eine kostenlose virtuelle Präsentation mit dem Titel „Wie die CDC Foundation ihre Geschäftsprozesse modernisiert und automatisiert hat:Eine Geschichte der digitalen Transformation".

Neben der Präsentation der digitalen Transformationsreise der CDC Foundation wird die Veranstaltung auch dazu beitragen, Unterstützung für die COVID Zerschlagen-Kampagne der Stiftung zu sammeln.

„Wir fühlen uns geehrt, Gastgeber zu sein und die CDC Foundation mit dieser Veranstaltung zu unterstützen", sagte Jan Arendtsz, Gründer und CEO von Celigo. „Die Art und Weise, wie die CDC Foundation ihre Altsysteme modernisiert und ihre Geschäftsprozesse durch Integration automatisiert hat, ist eine Blaupause für jede Organisation, die in dieser kritischen Zeit der digitalen Transformation eine ähnliche Initiative durchführen möchte."

Malcolm James, Senior Technology and Business Solutions Manager bei der CDC Foundation, wird erörtern, wie die Stiftung die Automatisierung ihrer Legacy-Prozesse erfolgreich angegangen und durchgeführt hat, gerade rechtzeitig, um den 5-fachen Anstieg der Transaktionen zu bewältigen, den sie im Rahmen ihrer COVID-19-Pandemiebekämpfung erlebte.

„Operative Transformation ist heutzutage ein so häufiges und notwendiges Ziel, das viele kritische Entscheidungen beinhaltet", sagte James. „Ich freue mich, die Geschichte unseres Weges zu erzählen, weil ich verstehe, wie es ist, diesen Wunsch nach Modernisierung zu haben und gleichzeitig die Last der damit verbundenen Herausforderungen zu spüren."

Die CDC Foundation, die seit ihrer Gründung im Jahr 1995 über 1,25 Milliarden Dollar für die Centers for Disease Control and Prevention aufgebracht hat, war der Abhängigkeit von überwiegend manuellen und papierbasierten Prozessen entwachsen. Im Rahmen einer großen Initiative zur digitalen Transformation wollte das Unternehmen seine Prozesse mit den besten Cloud-Lösungen wie Salesforce, ADP, SAP Concur, Celigo iPaaS und vielen anderen modernisieren.

Themen dieses offenen Gesprächs werden unter anderem sein:

Die Herausforderungen für wachsende Organisationen wie die CDC Foundation

Navigieren ihrer digitalen Transformations initiative und Auswahl der richtigen Cloud-basierten Tools

Die zentrale Rolle der Integration und Automatisierung

Ergebnisse, Erkenntnisse und Best Practices basierend auf den erfolgreichen Erfahrungen

Die Veranstaltung findet am Mittwoch, 17. März, 10-11 Uhr PDT statt. Benutzer können sich kostenlos über diese Seite registrieren .

Um die CDC Foundation zu unterstützen, besuchen Sie Crush COVID COVID Zerschlagen.

Um mehr über Celigo, eine der Besten Software von G2 für 2021, besuchen Sie Celigo.com tund beginnen Sie mit der kostenlosen Integration.

Informationen zu Celigo

Celigo, die Integration Platform-as-a-Service ( iPaaS ) der nächsten Generation, die sowohl für IT-Experten als auch für Geschäftsanwender entwickelt wurde und die ohne Weiteres für tausende Anwendungen Prozesse verbinden und automatisieren kann. Celigo wurde zur besten Software von G2 für 2021 gekürt und ermöglicht es den Benutzern, schnell komplexe Integrationen in großem Maßstab zu erstellen, zu verwalten und weiterzugeben. Dies erfordert weniger IT-Ressourcen und senkt die Gesamtbetriebskosten.

Weitere Informationen finden Sie auf www.celigo.com, und folgen Sie Celigo auf YouTube, LinkedIn und Twitter.

Informationen zur CDC Foundation

Die CDC Foundation ist eine unabhängige, gemeinnützige Stiftung und die einzige Einrichtung, die vom Kongress geschaffen wurde, um philanthropische und privatwirtschaftliche Ressourcen zu mobilisieren, um die wichtige Arbeit der Centers for Disease Control and Prevention im Bereich des Gesundheitsschutzes zu unterstützen. Die Stiftung hat mehr als 1.200 Gesundheitsschutzprogramme ins Leben gerufen und seit 1995 mehr als 1,25 Milliarden US-Dollar gesammelt, um die Arbeit der CDC in den letzten zwei Jahrzehnten zu unterstützen.

