JPMORGAN belässt SANOFI auf 'Overweight'

Analysierendes Institut: JPMORGAN

Analyst: Richard Vosser

Analysiertes Unternehmen: SANOFI

Aktieneinstufung neu: gut

Aktieneinstufung alt: gut

Kursziel neu: 93

Kursziel alt: 93

Währung: EUR

Zeitrahmen: 12m



NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für Sanofi auf "Overweight" mit einem Kursziel von 93 Euro belassen. Ein vermeldeter Studienerfolg mit dem Mittel Libtayo bei der Behandlung von Gebärmutterhalskrebs sei eine positive Überraschung, schrieb Analyst Richard Vosser in einer am Montag vorliegenden Studie. Allerdings könnte sich das Potenzial des Medikaments für einen geschäftlichen Erfolg als gering erweisen, sollte das Konkurrenzmittel Keytruda in Kombination mit Avastin und Chemotherapie in Erstlinien Gebärmutterhalskrebs erfolgreich sein./tih/misVeröffentlichung der Original-Studie: 15.03.2021 / 08:15 / GMTErstmalige Weitergabe der Original-Studie: 15.03.2021 / 08:24 / GMTHinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.