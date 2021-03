West Mining beantragt Hochstufung in den OTCQB-Markt unter dem Börsensymbol WESMF und ist am 17. März 2021 auf der „Emerging Growth Conference“ vertreten

Vancouver, British Columbia – 15. März 2021– West Mining Corp. („West“ oder das „Unternehmen“) (CSE: WEST) (OTC: WESMF) (FWB: 1HL) freut sich bekannt zu geben, dass das Unternehmen eine Hochstufung seiner Wertpapier am Börsenmarkt beantragt hat. Das Unternehmen will seine Präsenz bei den Anlegern steigern, indem es die Notierung seiner Stammaktien vom OTC Pink Open Market in den Handel im Marktsegment OTCQB („OTCQB“) verlagert. Der OTCQB-Markt ist eine US-Handelsplattform, die von der OTC Markets Group in New York betrieben wird. Die Aufnahme der Stammaktien des Unternehmens in das Marktsegment OTCQB hängt von der Genehmigung der Börsenaufsicht des OTCQB und von der Erfüllung der erforderlichen Notierungsauflagen ab.

Das Marktsegment OTCQB wird von der Securities and Exchange Commission als etablierter öffentlicher Markt anerkannt, der öffentliche Informationen für die Analyse und den Wert von Wertpapieren bereitstellt. Als verifizierter Markt mit einem effizienten Zugang zu Anlegern in den Vereinigten Staaten unterstützt der OTCQB-Markt Unternehmen dabei, ihren Aktionärswert zu steigern. Ziel ist eine Verbesserung der Liquidität und das Erreichen einer fairen Bewertung.

Die Aktien des Unternehmens werden auch weiterhin an der kanadischen Börse Canadian Securities Exchange unter dem bestehenden Börsensymbol „WEST“, an der Börse Frankfurt unter dem aktuellen Börsenkürzel „1HL“ und in den Vereinigten Staaten unter dem Symbol des OTC Pink Market „WESMF“ gehandelt.

Darüber hinaus freut sich das Unternehmen, Einzelanleger und institutionelle Investoren sowie Berater und Analysten zur Teilnahme an seiner interaktiven Präsentation in Echtzeit auf der „Emerging Growth Conference“ einzuladen. Die nächste „Emerging Growth Conference“ findet am 17. März 2021 statt. Bei dieser interaktiven Online-Live-Veranstaltung haben sowohl bestehende Aktionäre als auch die Anlegergemeinde insgesamt die Möglichkeit, mit Herrn Nicholas Houghton, dem CEO des Unternehmens, in Echtzeit in Interaktion zu treten.