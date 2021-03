H.I.G. Europe verkauft Infinigate an Bridgepoint nach erfolgreicher europäischer Expansion

H.I.G. Capital („H.I.G.“), eine führende, weltweit tätige Beteiligungsgesellschaft mit einem verwalteten Eigenkapital von über 35 Mrd. Euro gibt bekannt, dass sie eine Vereinbarung zum Verkauf von Infinigate (das „Unternehmen“) mit Bridgepoint, einem globalen Private Equity Investor, abgeschlossen hat. H.I.G. hatte 2017 eine Mehrheitsbeteiligung am Unternehmen erworben. Die Transaktion steht unter dem Vorbehalt der Genehmigung durch die zuständigen Wettbewerbsbehörden.

Infinigate wurde 1996 gegründet und ist ein führender spezialisierter Value Added Distributor („VAD“) für Cybersecurity and Cloud-Lösungen im Segment kleiner und mittlerer Unternehmen. Das Kerngeschäft ist der Vertrieb von Software – das Unternehmen agiert als Bindeglied zwischen Herstellern und Resellern, verschafft disruptiven Herstellern Marktzugang und bietet Herstellern und Resellern Value Added Services wie beispielsweise technischen Support, Schulungen und Marketingunterstützung. Infinigate konzentriert sich auf die stark wachsenden Segmente Cybersecurity & Cloud und unterstützt mit einem Netzwerk von mehr als 10.000 Resellern multinationale Softwarehersteller bei ihrer Expansion in ganz Europa.