CREDIT SUISSE belässt GENERALI SPA auf 'Underperform' Die Schweizer Bank Credit Suisse hat das Kursziel für Generali von 14 auf 16 Euro angehoben, aber die Einstufung auf "Underperform" belassen. Analyst Farooq Hanif passte in einer am Montag vorliegenden Studie seine Erwartungen an den …