Aiways se lance au Danemark avec Andersen Motors

Munich (ots) -- Andersen Motors devient le partenaire de distribution et de service exclusifd'Aiways au Danemark- Commercialisation en ligne via http://www.aiways-danmark.dk- Essais sur route et prestations de service sur dix sites au Danemark- Achat et leasing professionnel et privé à des conditions intéressantesAiways, la start-up chinoise de l'électromobilité installée à Shanghai, étendson activité au nord de l'Europe. Avec Anderson Motors, elle a su convaincre unpartenaire expérimenté au Danemark pour assister ses clients par ses services,conseils et essais sur route depuis dix sites répartis sur l'ensemble du pays.La commercialisation s'effectuera en ligne au Danemark, à l'instar del'Allemagne, de la Belgique, des Pays-Bas et de la France. L'Aiways U5 serabientôt disponible à la commande sur le site Internethttp://www.aiways-danmark.dk . Alexander Klose, responsable des activitésinternationales chez Airways, se réjouit: " Le Danemark est en train dedévelopper un marché d'électromobilité dynamique. De nouvelles lois focaliséessur l'avenir et une extension intensive de l'infrastructure de rechargecontinueront à le stimuler. C'est le moment parfait pour présenter notre SUVélectrique à batterie très concurrentiel."Sous la direction de Stig Jensen et Hans Henriksen, Anderson Motors développeprogressivement son réseau pour Aiways, y compris une logistique étendue. Entant que partenaire de distribution et de service, l'importateur réputé établiau Danemark prend en charge aussi l'activité des pièces détachées d'Aiways.Grâce à son équipe d'une cinquantaine de collaborateurs et ses dix sites,Anderson Motors assure dès à présent la couverture intégrale de la clientèledanoise. Outre l'offre de vente, l'entreprise propose aussi un leasingprofessionnel et privé. Anderson Motors communiquera bientôt les prix etconditions applicables.Vous trouverez ci-joint les dossiers de presse d'Aiways, ainsi qu'une largesélection de photos hd téléchargeables et de séquences vidéo sur le site média:http://media.ai-ways.eu/ .Contact:Contact Aiways auprès de la presse:Anika Wild, Aiways Automobile Europe GmbH+49 17670053169mailto:anika.wild@ai-ways.comContact Anderson Motors auprès de la presse:Erik MorsingMob. +45 41 10 17 00Tlf. +45 56 67 11 33mailto:erik.morsing@anmo.dk