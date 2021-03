Fujifilm erhält CE-Zertifikat und lanciert einen hochempfindlichen und schnellen Antigen-Testkit für SARS-CoV-2 in Europa

Düsseldorf, Deutschland (ots/PRNewswire) - Fujifilm verwendet seine proprietäre

Immunochromatographiemethode, die auf einer Silberverstärkungstechnologie

basiert, wie sie auch im Fotoentwicklungsprozess verwendet wird, um die

Empfindlichkeit der Ergebnisse und die Schnelligkeit zu verbessern.



Die FUJIFILM Europe GmbH hat das CE-Zertifikat erhalten und kann somit das

CE-Zeichen auf seinem Antigen-Testkit für die Diagnose von

SARS-CoV-2*-Infektionen anbringen und den Kit auf dem Markt einführen. Fujifilm

verwendet seine proprietäre Immunochromatographiemethode, die auf einer

Silberverstärkungstechnologie basiert, wie sie auch im Fotoentwicklungsprozess

verwendet wird.





Seite 2 ► Seite 1 von 3

Seit 2011 vermarktet Fujifilm eine Schnelldiagnose-System mit Reagenzien fürGrippe und andere Infektionskrankheiten unter Verwendung der proprietären"Immunochromatographiemethode mit Silberverstärkung". Das System wirdmittlerweile von zahlreichen medizinischen Einrichtungen in Japan alshochempfindlicher Antigen-Test eingesetzt, der in der Lage ist, Viren zuerkennen, selbst wenn die virale Belastung zu Beginn einer Krankheit niedrigist.Fujifilm kann nun bestätigen, dass selbst bei den SARS-CoV-2-Antigenen einhochempfindlicher Antigen-Test unter Anwendung derSilberverstärkungsimmunochromatographie möglich ist. Das Unternehmen hat einenAntigen-Testkit entwickelt, der schnell und sensitiv das Vorhandensein vonSARS-CoV-2-Antigenen in Proben untersucht und das Virus schon frühzeitig undselbst bei einer relativ geringen Virenbelastung erkennen kann. SchnelleErgebnisse werden innerhalb von 11 bis 13 Minuten erzielt."Während der Pandemie unterstützte Fujifilm das globale Gesundheitswesen bei derkomplexen Bewältigung der Notlage", sagt Herr Masaharu Fukumoto, Senior VicePresident der FUJIFILM Europe GmbH, Geschäftsbereich Medizinische Systeme. "Diesgeschah durch seine diagnostischen und IT/AI-Lösungen, sodass COVID-19-Patientenmit höchster Sorgfalt und Präzision behandelt werden konnten. Heute können wirdie Früherkennung von COVID-19 durch einen schnellen Antigen-Test, der einhochsensitives Ergebnis für die Früherkennung liefern kann, weitergehendunterstützen. Wir haben unsere proprietäre immunochromatographischeSilberverstärkungsmethode eingesetzt, die Signalpartikel mehr als 100-fachverstärkt und die Empfindlichkeit erhöht und dadurch das Potenzial besitzt, dieFeststellung bei mehr asymptomatischen Patienten zu verbessern, die dasCOVID-19-Virus in einem frühen Stadium in sich tragen."Der Antigen-Schnelltest von Fujifilm verwendet nasopharyngeale Abstrichprobenund kann sowohl innerhalb öffentlicher Testzentren als auch in klinischen