Nova Minerals Limited bestätigt sehr gute Durchführbarkeit der Erzsortierung in Korbel Main



15.03.2021 / 13:16

Nova Minerals Limited (Nova oder Company) (ASX: NVA, OTC: NVAAF, FSE: QM3) teilt mit, dass das Unternehmen sehr ermutigende Ergebnisse aus weiteren Erzsortierungstestarbeiten an vererztem Material einer Großprobe aus der Lagerstätte Korbel Main in Alaska erhalten hat. Diese Ergebnisse bestätigen das Potenzial dieser Technologie, das Projekt erheblich zu verbessern.





Die Erzsortierungstests an den Bohrkernen zeigen ein großes Potenzial für eine reduzierte Aufbereitung und eine erhöhte Minenproduktion in Korbel Main