LR Health & Beauty weitet die internationalen Geschäfte aus und eröffnet mit Südkorea einen strategisch wichtigen Markt: Südkorea gilt als guter Ausgangspunkt, um weiter in Asien zu expandieren. „Wir sehen in diesem direktvertriebsaffinen Markt vielversprechende Potenziale, die wir in den nächsten Jahren mit unserem Produktportfolio im Bereich Beauty und Gesundheitsprodukte angehen möchten. Unser Ziel ist es, Südkorea zu einem unserer Top-Märkte zu entwickeln“, so Andreas Friesch, CEO und Sprecher der Geschäftsführung. Um diesem Ziel gerecht zu werden, setzt LR auch vor Ort auf exzellente digitale Tools, die für das Unternehmen einen wesentlichen Erfolgsfaktor darstellen. Mit der Markteröffnung in Südkorea wird das Direktvertriebsunternehmen künftig in 28 Ländern vertreten sein.

