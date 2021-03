---------------------------------------------------------------------------

Alle Wirtschafts- und Finanzindikatoren sind trotz der Auswirkungen der Pandemie gestiegen:



- Der konsolidierte Umsatz beläuft sich auf 1.250,2 Millionen Euro (1.182,5 Millionen Euro im Jahr 2019);



- das EBITDA beträgt 207,9 Millionen Euro (191,3 Millionen Euro im Jahr 2019);



- das EBIT liegt bei 169,5 Millionen Euro (155,3 Millionen Euro im Jahr 2019);



- das Konzernjahresergebnis beträgt 123,6 Millionen Euro (113,9 Millionen Euro im Jahr 2019)



Es wurde der Vorschlag genehmigt, eine Dividende von 0,56 Euro pro Aktie auszuschütten.



Der Vorstand von Reply S.p.A. [MTA, STAR: REY] hat heute den Entwurf des Jahresabschlusses für das Geschäftsjahr 2020 gebilligt, der der Hauptversammlung, die in erster Instanz am 26. April 2021 in Turin stattfinden wird, zur Genehmigung vorgelegt werden wird.

Die Reply-Gruppe schloss das Jahr 2020 mit einem konsolidierten Umsatz von 1.250,2 Millionen Euro ab, was einem Wachstum von 5,7% gegenüber 1.182,5 Millionen Euro im Jahr 2019 entspricht.



Alle Indikatoren waren in diesem Zeitraum positiv. Das EBITDA der Gruppe belief sich auf 207,9 Millionen Euro, ein Anstieg von 8,7% gegenüber 191,3 Millionen Euro im Jahr 2019.



Das EBIT, Januar bis Dezember, betrug 169,5 Millionen Euro, was einem Anstieg von 9,1% gegenüber 155,3 Millionen Euro im Jahr 2019 entspricht.

Der Jahresüberschuss der Gruppe belief sich auf 123,6 Millionen Euro, eine Steigerung um 8,6% gegenüber 113,9 Millionen Euro im Jahr 2019.

Aufgrund der im Jahr 2020 erzielten Ergebnisse hat der Vorstand von Reply beschlossen, der nächsten Hauptversammlung die Ausschüttung einer Dividende in Höhe von 0,56 Euro pro Aktie vorzuschlagen, die am 5. Mai 2021 mit Ex-Tag 3. Mai 2021 (Record Date Mai 4. 2021) ausgezahlt werden soll.

Die Netto-Finanzposition der Gruppe zum 31. Dezember 2020 betrug plus 158,7 Millionen Euro. Die Nettofinanzposition zum 30. September 2020 belief sich auf plus 135,6 Millionen Euro.



"Das Jahr 2020", so Mario Rizzante, Präsident von Reply, "war charakterisiert durch eine der schwersten wirtschaftlichen und gesellschaftlichen Krisen unserer Zeitgeschichte. Doch Reply hat es verstanden, auf diesen unvorstellbaren Einbruch zu reagieren, und wir haben das Geschäftsjahr mit einem weiteren profitablen Wachstum abgeschlossen. In diesen Monaten hat Reply trotz der Schwierigkeiten durch die verschiedenen Lockdowns weiterhin Investitionen getätigt und dadurch weitere Marktanteile in Europa, England und Nordamerika erworben. Ebenso haben wir auch unsere Hauptangebote in den Bereichen Cloud-Computing, künstliche Intelligenz, 5G-Netz, Robotik und sonstige Instrumente durch neue Technologien erweitert."