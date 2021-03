UBS belässt DANONE auf 'Sell'

Analysierendes Institut: UBS

Analyst: Guillaume Delmas

Analysiertes Unternehmen: DANONE

Aktieneinstufung neu: schlecht

Aktieneinstufung alt: schlecht

Kursziel neu: 45

Kursziel alt: 45

Währung: EUR

Zeitrahmen: 12m



ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die Schweizer Großbank UBS hat Danone mit Blick auf den Abschied von Emmanuel Faber auf "Sell" mit einem Kursziel von 45 Euro belassen. Zu seinem Nachfolger als Verwaltungsratspräsident sei Gilles Schnepp ernannt worden, schrieb Analyst Guillaume Delmas in einer am Montag vorliegenden Studie, in der er sich noch auf einen inzwischen bestätigten Pressebericht berief. Bereits Anfang des Monats war Faber als Konzernchef abgesetzt worden - mit der damals verkündeten Trennung beider Ämter signalisiere der Lebensmittelkonzern den Beginn einer neuen Übergangsperiode. Offensichtlich seien erhebliche Veränderungen im Geschäftsportfolio sowie Investitionen nötig, was kurzfristig die Vorhersagbarkeit des Gewinnwachstums beeinträchtigen könnte./gl/ajxVeröffentlichung der Original-Studie: 15.03.2021 / 00:11 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 15.03.2021 / 00:11 / GMTHinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.