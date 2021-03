FuelCell Energy gibt Beitritt zu Hydrogen Europe bekannt

DANBURY, Connecticut, March 15, 2021 (GLOBE NEWSWIRE) -- FuelCell Energy, Inc. (Nasdaq: FCEL), ein im Bereich der Brennstoffzellentechnologie führendes Unternehmen mit dem Ziel, die Welt mit seinen proprietären hochmodernen Brennstoffzellenanlagen mit sauberer Energie zu versorgen, hat heute seinen Beitritt zu Hydrogen Europe bekanntgegeben, dem führenden europäischen Verband der Wasserstoff- und Brennstoffzellenbranche und seiner Interessenvertreter. Mit seinem Beitritt zu Hydrogen Europe schließt sich FuelCell Energy einer Gruppe großer Unternehmen an, die daran arbeiten, Fortschritte in der Wasserstoffenergiewirtschaft deutlich zu beschleunigen.



„Wir bei FuelCell Energy haben uns zum Ziel gesetzt, ein weltweit führendes Unternehmen im Bereich der dezentralen Wasserstofferzeugung zu werden“, so Jason Few, President und CEO. „FuelCell Energy bringt über 50 Jahre Erfahrung in der Entwicklung, Kommerzialisierung, Herstellung und dem Betrieb von Brennstoffzellenanlagen im Kraftwerksmaßstab mit in den wachsenden Markt der Wasserstoffenergie. Wir sind stolz darauf, mit Hydrogen Europe zusammenzuarbeiten und diese wichtige Technologie gemeinsam mit vielen renommierten Branchen- und Forschungsexperten voranzutreiben.“