Syntax und UiPath schließen strategische Partnerschaft zur Stärkung von Robotic Process Automation im europäischen Industriemittelstand (FOTO)

- Robotic Process Automation als wichtiger Baustein der IT-Strategie

- IT-Dienstleister intensiviert Engagement rund um das Thema Intelligent Process

Automation



Der IT-Dienstleister und Managed Cloud Provider Syntax und der

Softwarehersteller UiPath haben eine strategische Partnerschaft geschlossen.

UiPath ist einer der führenden Anbieter von Lösungen für Robotic Process

Automation (RPA). Syntax ist spezialisiert auf Beratung, Implementierung und

Betrieb von SAP- und Microsoft-Lösungen.





Unter RPA versteht man die Automatisierung manueller, zeitintensiver undrepetitiver Prozesse mithilfe von angelernten Softwarerobotern. Damit lassensich bisher manuell durchgeführte Prozesse vereinfachen und beschleunigen sowieFunktionslücken von Legacy-Systemen schließen.Intelligent Process Automation für eine höhere Qualität und bessereSkalierbarkeitZiel der Zusammenarbeit von Syntax und UiPath ist der Einsatz von RPA alswichtiger Baustein der IT-Strategie. Dafür erhält Syntax von UiPath Zugriff aufwertvolle Hintergrundinformationen, besondere Einblicke in die Technologie undTrainings und ist Teil der UiPath-Community. Syntax intensiviert damit seinEngagement im Bereich Intelligent Process Automation und baut eine RPA-Einheitauf. Sie berät Unternehmen rund um den Einsatz der Technologie und unterstütztsie bei Bereitstellung und Betreuung von Automatisierungslösungen über ihregesamte Wertschöpfungskette hinweg. Hierfür nutzt Syntax Templates zurIdentifikation von zur Automatisierung geeigneten Prozessen, bietetLösungspakete für eine schnelle Umsetzung und auch eine Plattform für denEinsatz von Software-Robotern in der Kundenlandschaft. In Zukunft sollen solcheBots mithilfe von künstlicher Intelligenz sogar lernfähig werden und in der Lagesein, selbst mehrdeutige Prozesse einzuordnen und korrekt zu durchlaufen."Das UiPath-Partner-Ökosystem ist für den Erfolg unserer Kunden einfundamentaler Baustein", sagt Larisa Lazar, Inside Account Partner Manager beiUiPath. "Deshalb freuen wir uns sehr, die Syntax Systems GmbH & Co. KG alsUiPath-Partner zu begrüßen und gemeinsam außergewöhnliche Automatisierungsreisenfür unsere Kunden zu ermöglichen.""Wir freuen uns über diese Partnerschaft mit UiPath, da sie uns ermöglicht,unsere Kunden bei anstehenden Herausforderungen, etwa derS/4HANA-Transformation, noch intensiver zu unterstützen, und dort dieFachbereiche zu entlasten sowie die IT skalierbarer zu gestalten. Der klareFokus der Unternehmen liegt auf dem bestmöglichen Einsatz der qualifiziertenMitarbeiter", erklärt Jens Beck, Director IIoT, Analytics and Innovative CloudServices bei Syntax. "Wir haben uns intensiv nach einem geeigneten RPA-Partnerumgesehen. UiPath ist mit seiner Mischung aus Vision und Umsetzungsstärke ausunserer Sicht ganz klar die Nummer eins im Markt - und damit für unsere Kundengenau die richtige Wahl."